Ağzından Baklayı Çıkarmak Ne Demek? Ağzındaki Baklayı Çıkarmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, mecaz ve gerçek anlamlara sahip en az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu kalıplaşmış söz öbekleridir. Öğüt verme amacı taşımayan bu söz öbekleri gün içinde sıklıkla kullanılır. Gün içinde kullandığımız deyimlerden biri olan baklayı ağzından çıkarmak deyimi en genel tanımı ile kaçınılan bir durum ya da sözün en sonun açıklanması olarak tanımlanabilir. Baklayı ağzından çıkarmak ne demek, baklayı ağzından çıkarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını detaylı olarak açıklayarak örneklendirebiliriz.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Ne Demek

Baklayı ağzından çıkarmak, söylemekten kaçınılan bir konu ya da durumun konuşurken söylenmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca bir diğer tanımı da sabrı kalmayıp o zamana kadar söylenmeyen şeylerin söylenmesi olarak açıklanabilir.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Anlamı

Baklayı ağzından çıkarmak deyiminin anlamı genel olarak söylenmemesi gereken bir şeyin konuşma esnasında sabrı kalmayarak söylenmesi olarak tanımlanabilir.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı