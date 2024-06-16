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Giriş Tarihi: 16.6.2024 15:30 Son Güncelleme: 16.6.2024 15:31

Ağzından Baklayı Çıkarmak Ne Demek? Ağzındaki Baklayı Çıkarmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, başlangıcı belli olmayan bir süreçten günümüze kadar gelmiş ve halk tarafından benimsenmiş söz öbekleridir. Günümüzde kalıplaşarak dilimize yerleşmiş olan ve tecrübelerimizi aktarmak için kullandığımız deyimler mecaz anlamlıdır. Bu şekilde kalıplaşmış söz öbeklerinden biri olan ve gün içinde sıkça kullandığımız deyimlerden biri de baklayı ağzından çıkarmak deyimidir. Baklayı ağzından çıkarmak ne demek, baklayı ağzından çıkarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına uygun örnekler oluşturabiliriz.

Ağzından Baklayı Çıkarmak Ne Demek? Ağzındaki Baklayı Çıkarmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, mecaz ve gerçek anlamlara sahip en az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu kalıplaşmış söz öbekleridir. Öğüt verme amacı taşımayan bu söz öbekleri gün içinde sıklıkla kullanılır. Gün içinde kullandığımız deyimlerden biri olan baklayı ağzından çıkarmak deyimi en genel tanımı ile kaçınılan bir durum ya da sözün en sonun açıklanması olarak tanımlanabilir. Baklayı ağzından çıkarmak ne demek, baklayı ağzından çıkarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını detaylı olarak açıklayarak örneklendirebiliriz.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Ne Demek

Baklayı ağzından çıkarmak, söylemekten kaçınılan bir konu ya da durumun konuşurken söylenmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca bir diğer tanımı da sabrı kalmayıp o zamana kadar söylenmeyen şeylerin söylenmesi olarak açıklanabilir.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Anlamı

Baklayı ağzından çıkarmak deyiminin anlamı genel olarak söylenmemesi gereken bir şeyin konuşma esnasında sabrı kalmayarak söylenmesi olarak tanımlanabilir.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

  • Durdu durdu gecenin sonunda baklayı ağzından çıkardı.
  • Baklayı ağzından çıkarınca suskunluğunun sebebi anlaşıldı.

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Ağzından Baklayı Çıkarmak Ne Demek? Ağzındaki Baklayı Çıkarmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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