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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:30

Ahali eş anlamlısı nedir? Ahali kelimesinin eş anlamlısı

Ahali eş anlamlısı nedir? Ahali kelimesinin eş anlamlısı

Kişiler, günlük hayat içerisinde okudukları yazılarda, izledikleri kanallarda ya da internette gördükleri içeriklerdeki bazı kelimeleri merak ederek araştırabiliyor. Bu kelimelerden birisi olan ahali de kişiler tarafından anlamı araştırılan kelimelerin başında geliyor. Ahali kelimesinin e anlama geldiği, doğru kullanımı ve eş anlamları hakkında merak edilenlerin cevapları ise yazımızda sizleri bekliyor. İşte Ahali eş anlamlısı nedir? Ahali kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili cümle örnekleri.

Türkçede kullanılan bazı kelimelerin eş anlamlı karşılıkları kişiler tarafından pek bilinmemektedir. Bu yüzden de kişiler bu kelimelerin anlamlarını araştırarak konuşma ve yazı dilinde kullanmayı tercih edebilir. Eş anlamlısı araştırılan kelimelerden biri olan Ahali kelimesi günlük hayatta sık kullanılan bir kelime olmadığı için daha çok eş anlamlı karşılığı olan halk kelimesi kullanılır. İşte Ahali eş anlamlısı nedir? Ahali kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenler.

AHALİ KELİMESİNİN ANLAMI

Ahali kelimesi dilimize Arapçadan geçen kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'nda ahali kelimesinin anlamlarından birisi, mekanı önemli olmayan bir yerde bir araya gelen ve toplanan insanlar topluluğudur. Diğer tanım ise bir yerde toplanan, aralarındaki tek ortak özelliğin aynı mekanda bulunmaları olan insanların meydana getirdiği kalabalık, halktır.

AHALİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ahali kelimesinin eş anlamlısı halk olarak karşımıza çıkar. Bir yerde toplanan ve tek ortak özellikleri aynı ortamda bulunmak olan insanlar topluluğunu tanımlayan ahali kelimesinin eş anlamlısı için halk kelimesi de kişiler tarafından tercih edilebiliyor. Kişiler, tercihlerine göre yazılışları farklı olsa da aynı anlama gelen bu ikilemeden birini kullanabiliyor. Halk sözcüğü de ahali kelimesi ile aynı görevi gördüğü için kelimenin konuşma ya da yazı dilinde kullanılması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Kişiler de ahali kelimesini kullanmak istemediği takdirde halk kelimesini kullanarak bir erde toplanan kalabalığı tanımlayabiliyor.

AHALİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Tüm ahaliyi bir araya toplayarak konuşmasını yaptı ve gitti.
  • Ahali tarafından tanınmamak için tebdili kıyafet ile padişahlar çarşıda gezintiye çıkardı.
  • Ahalinin ne dediğini çok önemsediği için asla hayatını istediği gibi yaşayamadı.
  • Eskiden ulaklar "Ey Ahali" diyerek padişahın buyruklarını herkese duyururdu.

AHALİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Halkın oy çoğunluğu ile seçimi kazandı.
  • Bu yıl halk koşusuna binlerce kişi katıldı.
  • Halkın söylediklerini dikkate almaz ise yönetimden düşürüleceğini biliyordu.
  • Galatasaray halkı son dönemdeki yenilgilerden çok sıkılmıştı.

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