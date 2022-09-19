Ahiyan-ı Rum Ne Demek? Ahiyanı Rum Teşkilatı kimlerden Oluşur, Ne İş Yapar, Kim Tarafından Ne Zaman Kuruldu?

Genel olarak Osmanlı İmparatorluğu içerisinde birçok teşkilat bulunmaktadır. Bu teşkilatların amacı da işleyişi düzenli sağlamak, belli bir düzene oturtmak olmuştur. Bu teşkilatlardan biri olan Ahiyanı Rum'un tam olarak ne görevi üstlendiği merak edilmiştir. Bu sebeple yazımızda bizler de Ahiyan-ı Rum ne demek, Ahiyanı Rum Teşkilatı kimlerden oluşur, Ne iş yapar, kim tarafından ne zaman kuruldu gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ahiyanı Rum Nedir?

Ahiyanı Rum; ahilik teşkilatının diğer ismidir. Ahiyanı Rum teşkilatının kökeni hem Orta Asya Türk geleneklerine hem de Arapların fütüvvet geleneğine dayanır. Anadolu Ahi Teşkilatı olarak bilinen Ahilik, Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Hacı Bektaş Veli tavsiyesiyle kurulan Ahilik; bir esnaf dayanışma teşkilatıdır. Kökeni ilk olarak Horasan olsa da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de Anadolu'da yaşayan Müslüman tebaanın ticaret, sanat, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerine katkıda bulunan, onları ekonomik anlamda ve ahlaki anlamda iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, çalışma hayatında iyiliği ve doğruluğu esas alan bir örgütlenmedir. Kendisine ait kuralları ve kurulları bulunmaktadır.

Ahiyanı Rum Görevleri

Ahilik teşkilatının ana görevi, ticari kuralları koymaktı. Farklı meslek gruplarına göre farklı kurallar vardır. Bu kurallara uymayan esnaflar cezalandırılırdı. Bazı zamanlar meslekten men bile söz konusudur. Ahilik teşkilatına katılan tüm kişiler belli testlerden ve aşamalardan geçmektedir. Aşamalar hem dini alimliği hem de esnaflık becerisini geliştirmeye yöneliktir. Ahilik Teşkilatındaki aşamalar ise şu şekildedir: