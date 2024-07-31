Ahlat Selçuklu Mezarlığı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlat Selçuklu Mezarlığı Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Ahlat Selçuklu Mezarlığı, bölgenin gezilmesi gereken önemli destinasyonlarından biridir. Geçmişten günümüze varlığını koruyan mezar taşları tarihin eski dönemlerine ışık tutmaktadır. Bundan dolayı yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı tarihi yerlerdendir. Ancak burayı ziyaret etmek isteyen kişilerin öncelikle Ahlat Selçuklu Mezarlığı nerede, nasıl gidilir ve müzekart geçerli mi sorularına yanıt bulması gerekir.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı Nerede?

Ahlat, Anadolu tarihi açısından oldukça önemli bir lokasyondur. Hem doğu hem de batının sentezlenmesinde önemli bir kavşak durumunda olan Ahlat tarihi değerleriyle de öne çıkar. Burası XIII. Yüzyılda sanat, kültür ve ilim merkezi haline gelen yerlerden biridir. Hatta Kubbet-ül İslam unvanı ile tarihte önemini oldukça artırmıştır.

Geçmişi Neolitik Çağlara kadar dayanan Ahlat, geçmişten günümüze birçok uygarlığın ve devletin egemenliği altına girmiştir. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih olan 1071 tarihinden sonra ise tamamen Türklerin elinde kalmıştır. Özellikle doğudan batıya geçişte son derece önemli bir üs haline geldiği söylenebilir.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı ören yeri, Ahlat'ta bulunan bir tarihi mezarlıktır. Bu mezarlık türleri içerisinde en büyük ve önemli olan mezarlıktır. 210.000 metrekare alanı kaplayan bu mezar ülkemiz için 1. sırada Dünyada ise 3. sırada yer alır. Mezarlık Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alır.

Ahlat Selçuklu Mezarlığına Nasıl Gidilir?

Orta Çağ dönemine ait olan ve oldukça büyük bir Türk İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, günümüzde açık hava müzesi konumundadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından da Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi alanlar içerisindedir. Buraya özel araçlarla ya da toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkündür.

Bitlis'ten gelmek isteyen kişilerin önce Ahlat'a gelmesi gerekir. Bitlis ile mezarlık arası mesafe yaklaşık 1 saattir. Başka bir şehirden havayolu ile gelmek isteyen kişiler önce Van Ferit Melen Havalimanına gelen uçaklara binmelidir. Sonrasında buradan araç kiralayarak ya da toplu taşıma kullanarak Ahlat ilçesine gelerek buradan yine araçları ile mezarlığa ulaşabilirler.

Van'dan özel araç ile gelen kişiler D965 karayolunu kullanabilirler. Bitlis'ten özel araç ile gelmek isteyen kişiler Bitlis merkezinden yola çıkarak D300 karayoluna ulaşmalıdırlar. Mezarlar ilçe merkezine oldukça yakın bir lokasyondadır.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı Ücretli Mi?

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek lokasyonlardan biridir. Ancak özel bir rehberlik hizmeti almak için kişilerin ödemeleri gereken belli miktar ücreti bulunur. Ancak girişlerde ücretlendirme durumu yıldan yıla değişebilir.