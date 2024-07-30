Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaça Kadar Açık, Giriş Ücretli Mi?

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, 25.300 m² çim alanı ve 180.000 m² orman alanıyla doğaseverler için eşsiz bir kaçış noktasıdır. Bu parkta şehrin gürültüsünden kaçıp dinlenmek isteyenler ulaşım için Ahlatlıbel Atatürk Parkı nerede, nasıl gidilir sorularına cevap arayabilir. Parka rahatça giriş için öncesinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı kaça kadar açık, giriş ücretli mi bilmekte fayda vardır.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ODTÜ Ormanları'nın yakınında yer almaktadır. Bu yemyeşil park, şehir merkezine yakın olmasına rağmen huzurlu ve doğayla iç içe bir ortam sunar.

Nasıl Gidilir:

Toplu Taşıma ile Ulaşım:

Otobüs: Ankara şehir merkezinden Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na direkt ulaşım sağlayan belediye otobüsleri mevcuttur. Kızılay, Sıhhiye veya Ulus gibi merkezi noktalardan hareket eden otobüs hatlarını kullanarak parka ulaşabilirsiniz.

EGO'ya ait 190 numaralı otobüs hattı, doğrudan parka giden hatlardan biridir. Dolmuş: Şehir içi dolmuş hatları da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na ulaşım sağlar. Özellikle Çankaya ve civar bölgelerden geçen dolmuşları tercih edebilirsiniz.

Özel Araç ile Ulaşım:

Şehir Merkezinden: Ankara şehir merkezinden parka özel aracınızla gitmek isterseniz, Atatürk Bulvarı üzerinden Konya Yolu'na (D200) çıkıp, Eskişehir Yolu (D200) üzerinde ilerleyin. Ahlatlıbel tabelalarını takip ederek parka ulaşabilirsiniz.

Yürüyerek veya Bisikletle:

Çankaya ve ODTÜ çevresinden yürüyerek veya bisikletle parka ulaşabilirsiniz. Park, bisiklet yolları ve yürüyüş parkurları ile de donatılmıştır.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaça Kadar Açık, Giriş Ücretli Mi?

Ahlatlıbel Atatürk Parkı ziyaretçilere ücretsiz olarak açıktır. Parkın ziyaret saatleri genellikle sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar uzanmaktadır. Genellikle parklar için belirli bir kapanma saati olmasa da, güvenlik nedenleriyle gece geç saatlerde parkta kalmak tavsiye edilmeyebilir. Parkın özellikle günlük kullanım saatlerine ilişkin kesin bilgiyi almak için parkın yönetimine veya güncel bilgi kaynaklarına başvurmak faydalı olacaktır.