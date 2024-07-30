Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaça Kadar Açık, Giriş Ücretli Mi?

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, 25.300 m² çim alanı ve 180.000 m² orman alanıyla doğaseverler için eşsiz bir kaçış noktasıdır. Bu parkta şehrin gürültüsünden kaçıp dinlenmek isteyenler ulaşım için Ahlatlıbel Atatürk Parkı nerede, nasıl gidilir sorularına cevap arayabilir. Parka rahatça giriş için öncesinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı kaça kadar açık, giriş ücretli mi bilmekte fayda vardır.
Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ODTÜ Ormanları'nın yakınında yer almaktadır. Bu yemyeşil park, şehir merkezine yakın olmasına rağmen huzurlu ve doğayla iç içe bir ortam sunar.
Nasıl Gidilir:
Toplu Taşıma ile Ulaşım:
Özel Araç ile Ulaşım:
Yürüyerek veya Bisikletle:
Ahlatlıbel Atatürk Parkı ziyaretçilere ücretsiz olarak açıktır. Parkın ziyaret saatleri genellikle sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar uzanmaktadır. Genellikle parklar için belirli bir kapanma saati olmasa da, güvenlik nedenleriyle gece geç saatlerde parkta kalmak tavsiye edilmeyebilir. Parkın özellikle günlük kullanım saatlerine ilişkin kesin bilgiyi almak için parkın yönetimine veya güncel bilgi kaynaklarına başvurmak faydalı olacaktır.