Ahmed Arif Şiirleri - Ahmed Arif’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri e1

Türk şair ve gazeteci olarak bilinen Ahmed Arif, eserlerini toplumcu gerçekçilik anlayışı ile yazmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında yer alan Ahmed Arif, günümüzde hala çok sevilen bir şairdir. Bu nedenle Ahmed Arif'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri ilgi ile incelenir. İşte en güzel Ahmed Arif şiirleri...

Ahmed Arif'in Hayatı



Ahmed Arif, 21 Nisan 1927 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal olan Ahmed Arif, Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olarak bilinir. Diyarbakır'da başladığı eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde sürdüren Arif, siyasi faaliyetler nedeni ile eğitimini tamamlayamamıştır.



Ahmed Arif'in şiirlerine göz atıldığında; insanların yaşamış olduğu çeşitli zorluklar, ezilmişlik ve direniş dolu olduğu görülür. Toplumcu gerçekçi bir anlayış ile yazdığı eserlerinde, halk dilini büyük ustalıkla kullanmış ve bu sayede derin bir etki yaratmıştır. Yaşamı boyunca siyasi görüşleri ve yazdığı şiirleri nedeni ile çeşitli baskılarla karşılaşmıştır. Bu baskılar neticesinde de hapis yatmıştır. Yine de bütün bunlara rağmen, şiirleri ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.



Ahmed Arif, 2 Haziran 1991 tarihinde Ankara'daki evinde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda ölmüştür.



Ahmed Arif'in Eserleri



Ahmed Arif'in kendisinin yayımlamış olduğu tek bir şiir kitabı bulunur. Bu kitabın ismi de Hasretinden Prangalar Eskittim'dir. Ahmed Arif'in, Hasretinden Prangalar Eskittim adlı eserine almadığı şiirleri, 2003 yılında Yurdum Benim Şahdamarım başlıklı kitapta toplanmıştır.

Ahmed Arif'in ölümünün ardından şair dostu Cemal Süreya'ya yazdığı mektuplar, 1992 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Bu mektuplar, iki önemli şairin dostluğunu ve edebi sohbetlerini gün ışığına çıkarır ve Türk edebiyatı için değerli bir belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca, Leyla Erbil'e yazdığı aşk mektupları 2013 yılında "Leylim Leylim" ismi ile yayımlanmıştır.

Ahmed Arif'in En Güzel Şiirleri

Ahmed Arif'in her şiiri güzeldir. Şiirleri arasından bazıları ise aşağıdaki gibi derlenebilir:

• Gözlerim

• Ay Karanlık

• Haberin Var Mı Taş Duvar?

• Adiloş Bebenin Ninnisi

• Terk Etmedi Sevdan Beni

• Hasretinden Prangalar Eskittim

• Leylim Leylim

• Öyle Yıkma

• Unutamadığım

• Suskun

• Onur da Ağlar

• Karanfil Sokağı

• Yalnız Değiliz