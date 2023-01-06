Ahmed Fakih Kimdir? Ahmed Fakih Eserleri, Hayatı, Sözleri ve Şiirleri

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Ahmed Fakih Kimdir?

Ahmet Fakih, divan edebiyatına önemli katkılar sağlamış önemli bir mutasavvıftır. İran kültür yapısını çok iyi bilen Ahmet Fakih, medrese eğitimi almış, dönemin alim şahsiyetlerinden biridir. Babası Mevlana'Nın babasından fıkıh dersleri aldığı için kendilerine fakih denilmiştir.

Ahmet Fakih, Mevlana'dan önce Anadolu'da Türkçe şiire yönlenmiş bir Türkmen şairdir. Bu nedenle Türk edebiyatı açısından önemi büyüktür. Yaşadığı dönemde yazdığı "Çarhname" isimli eser 100 beyitin üzerinde bir manzumedir. Söz konusu eser kaside şeklinde yazılmıştır. Yine bu eserin aruz vezni mefa'ilün mefa'ilün fa'ulün şeklindedir. Çarhname, sanat değeri ve nazım tekniği açısından çok üstün bir eserdir.

Çarhname, Ahmet Fakih tarafından halk için yazılmış önemli bir kaynaktır. Bahse konu eserde halka tasavvuf ve ahlak öğütleri verilmiştir. Bunun yanında hac yolculuğu esnasında gördüğü yerleri anlattığı ve tasvir ettiği de farklı eserleri vardır.

Ahmed Fakih Eserleri

Ahmet Fakih, çok değerli eserler kaleme alarak Türk edebiyatına ilham olmuştur. Bu kapsamda öne çıkan eserler aşağıdadır.

Çarhname

Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidi'ş-şerife

Seyyidü'l-Meczûbin

Ahmet Fakih'in doğum ve ölüm tarihi ile ilgili net bir bilgi yoktur. Kendisinin hayatı ile ilgili günümüze kadar ulaşan rivayetler dikkate alındığında şairin 13. YY'ın ilk yarısında yaşadığı düşünülmektedir. Bugüne kadar yetişen şair ve yazarlara ışık tutan Ahmet Fakih'in bundan sonraki süreçte de edebiyat alanına katkısının devam edeceği düşülmektedir.