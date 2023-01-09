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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:47 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:47

Ahmet Arif Kimdir? Ahmed Arif Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Ahmet Arif kimdir sorusu, edebiyat alanında çalışma yapanların araştırdığı bir konudur. Ahmet Arif şiirleri, birçok kişiyi etkiler niteliktedir. Ahmed Arif hayatı, şiirle bütünleşmiştir diyebiliriz. Ahmet Arif sözleri ve eserleri, edebiyatımıza zenginleştirir niteliktedir. Söz konusu yazarın eserleri lise ve edebiyat fakültelerindeki derslerde öğrencilere ders olarak okutulur. Ahmet Arif hangi edebi akım hangi topluluk ve dönem konusunu sizler için araştırdık.

Ahmet Arif Kimdir? Ahmed Arif Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Ahmet Arif kimdir araştırmasında yazarın eserlerini de incelemeniz mantıklı olacaktır. Ahmet Arif şiirleri içiinde her kesme hitap eden eserler yer alır. Ahmed Arif hayatı içinde şiirin rolünün çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Arif sözleri ve eserleri içinde kendi duygularınızı yansıtan çok sayıda eser bulabilirsiniz. Söz konusu eserler edebiyatımızda çok özel bir yere sahiptir. Ahmet Arif hangi edebi akım hangi topluluk ve dönem sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ahmet Arif Kimdir?

Ahmet Arif, edebi yönü yüksek olan şiirler yazmış olan değerli bir şairdir. Söz konusu kişi aynı zamanda gazetecidir. Nüfus kayıtlarında isminin Ahmet Hamdi Önal olduğu bilinir. Ahmet Arif, eserlerini toplumcu gerçekçilik anlayışına uygun şekilde yazmıştır. Kendisi Türk edebiyatının çok önemli şairleri arasında yer alır.

Ahmed Arif Hayatı

Ahmet Arif, 23 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Yazarın çocukluk ve gençlik döneminin büyük bir kısmı da Diyarbakır'da geçmiştir. Kendisi henüz bebeklik döneminde iken annesini kaybetmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamlayan yazar, lise döneminde şiir yazmaya başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yükseköğrenim hayatına başlayan yazara, üniversite döneminde 2 kez soruşturma açılmış ve bu soruşturmalar sonunda tutuklanmıştır. Yazarın kısa bir süre cezaevi hayatı olmuştur. Üniversite döneminde yazdığı şiirlerde kendine has lirizm tarzını kullanmıştır. Yazdığı şiirlerin büyük bir kısmı "Seçme Demeti Şiirler" dergisinde yer almıştır.

Ahmet Arif, askerlik döneminden sonra birçok gazetede çalışmıştır. Yazarın ilk kitabı 1968 senesinde çıkmıştır. "Hasretinden Prangalar Eskittim" adındaki eseri toplumda kabul görmüş ve yüksek tirajlarda satılmıştır. Aynı isimle yazılan bir de şiiri vardır.

Ahmet Arif Sözleri ve Eserleri

Ahmet Arif, hayatı boyunca çok sayıda esere ve şiire imza atmıştır. Bu kapsamda yazarın ön plana çıkan eser ve şiirleri aşağıdaki gibidir.

  • Hasretinden Prangalar Eskittim
  • Leylim Leylim
  • Cemal Süreyya'ya Mektuplar
  • Yurdum Benim Şahdamarım
  • Terketmedi Sevdan Beni
  • Akşam Erken İner Mahpushaneye
  • Bir Akşam Üstüdür
  • Kalbim Dinamit Kuyusu
  • Haberin Var Mı Taş Duvar?
  • Ay Karanlık
  • Adiloş Bebenin Ninnisi
  • İçerde
  • Unutamadığım
  • Anadolu
  • Otuz Üç Kurşun
  • Hani Kurşun Sıksam Geçmeden
  • Vay Kurban
  • Karanfil Sokağı
  • Uy Havar!
  • Yalnız Değiliz
  • Onur Da Ağlar
  • Suskun
  • Merhaba
  • Tutuklu
  • İsimsiz
  • İsimsiz 2
  • İsimsiz 3
  • İsimsiz 4
  • Kara
  • Zulüm
  • Rüstemo
  • Gözlerim
  • Togliatti
  • Sevdan Beni
  • Yağmur
  • Geçimsizlik
  • Kalbim Dinamit Kuyusu'ndan Bölümler
  • Şiir 1
  • Şiir 2

Ahmet Arif'in sözleri de kültürümüzde özel bir yere sahiptir. Yazarın öne çıkan sözleri aşağıdaki gibidir.

  • Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.
  • Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim. Sensiz boğazımdan geçmiyor.
  • Tutma gözyaşlarını, onurda ağlar.
  • Ben garip, sen güzel, dünya umutlu.
  • Giden gitmiş, hüznü ayaklandırmak boşuna.
  • Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik, iki yitik hasret, iki parça can.

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