Ahmet Arif Kimdir? Ahmed Arif Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

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Ahmet Arif Kimdir?

Ahmet Arif, edebi yönü yüksek olan şiirler yazmış olan değerli bir şairdir. Söz konusu kişi aynı zamanda gazetecidir. Nüfus kayıtlarında isminin Ahmet Hamdi Önal olduğu bilinir. Ahmet Arif, eserlerini toplumcu gerçekçilik anlayışına uygun şekilde yazmıştır. Kendisi Türk edebiyatının çok önemli şairleri arasında yer alır.

Ahmed Arif Hayatı

Ahmet Arif, 23 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Yazarın çocukluk ve gençlik döneminin büyük bir kısmı da Diyarbakır'da geçmiştir. Kendisi henüz bebeklik döneminde iken annesini kaybetmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamlayan yazar, lise döneminde şiir yazmaya başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yükseköğrenim hayatına başlayan yazara, üniversite döneminde 2 kez soruşturma açılmış ve bu soruşturmalar sonunda tutuklanmıştır. Yazarın kısa bir süre cezaevi hayatı olmuştur. Üniversite döneminde yazdığı şiirlerde kendine has lirizm tarzını kullanmıştır. Yazdığı şiirlerin büyük bir kısmı "Seçme Demeti Şiirler" dergisinde yer almıştır.

Ahmet Arif, askerlik döneminden sonra birçok gazetede çalışmıştır. Yazarın ilk kitabı 1968 senesinde çıkmıştır. "Hasretinden Prangalar Eskittim" adındaki eseri toplumda kabul görmüş ve yüksek tirajlarda satılmıştır. Aynı isimle yazılan bir de şiiri vardır.

Ahmet Arif Sözleri ve Eserleri

Ahmet Arif, hayatı boyunca çok sayıda esere ve şiire imza atmıştır. Bu kapsamda yazarın ön plana çıkan eser ve şiirleri aşağıdaki gibidir.

Hasretinden Prangalar Eskittim

Leylim Leylim

Cemal Süreyya'ya Mektuplar

Yurdum Benim Şahdamarım

Terketmedi Sevdan Beni

Akşam Erken İner Mahpushaneye

Bir Akşam Üstüdür

Kalbim Dinamit Kuyusu

Haberin Var Mı Taş Duvar?

Ay Karanlık

Adiloş Bebenin Ninnisi

İçerde

Unutamadığım

Anadolu

Otuz Üç Kurşun

Hani Kurşun Sıksam Geçmeden

Vay Kurban

Karanfil Sokağı

Uy Havar!

Yalnız Değiliz

Onur Da Ağlar

Suskun

Merhaba

Tutuklu

İsimsiz

İsimsiz 2

İsimsiz 3

İsimsiz 4

Kara

Zulüm

Rüstemo

Gözlerim

Togliatti

Sevdan Beni

Yağmur

Geçimsizlik

Kalbim Dinamit Kuyusu'ndan Bölümler

Şiir 1

Şiir 2

Ahmet Arif'in sözleri de kültürümüzde özel bir yere sahiptir. Yazarın öne çıkan sözleri aşağıdaki gibidir.