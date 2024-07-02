Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa’da Zaman Şiiri Sözleri, Açıklaması Ve İncelemesi

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatında derin izler bırakmış, hem akademik hem de edebi alanda önemli katkılarda bulunmuş bir yazardır. Onun eserleri, Türk modernleşmesi ve bireyin ruhsal durumu üzerine önemli incelemeler sunar. Zaman ve bellek temalarını sıkça işleyen yazar, kültür çatışmalarını da irdeler. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa'da Zaman Şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi, özellikle edebiyat tutkunları tarafından merak edilmektedir.

Bursa'da Zaman Şiiri Sözleri

Bursa'da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdıyan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinde gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarîlerin en ilâhisi.

Bir zafer müjdesi burda her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,

Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.

Bu hayâle uyur Bursa her gece,

Her şafak onunla uyanır, güler

Gümüş aydınlıkta serviler, güller

Serin hülyasıyla çeşmelerinin.

Başındayım sanki bir mucizenin,

Su sesi ve kanat şakırtılarından

Billûr bir âvize Bursa'da zaman.

Yeşil türbesini gezdik dün akşam,

Duyduk bir musikî gibi zamandan

Çinilere sinmiş Kur'an sesini.

Fetih günlerinin saf neşesini

Aydınlanmış buldum tebessümünle.

İsterdim bu eski yerde seninle

Başbaşa uyumak son uykumuzu,

Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu

Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,

Havayı dolduran uhrevî âhenk..

Bir ilâh uykusu olur elbette

Ölüm bu tılsımlı ebediyette,

Belki de rüyâsı bu cetlerin,

Beyaz bahçesinde su seslerinin.

AHMET HAMDİ TANPINAR

Bursa'da Zaman Şiiri İncelemesi

Ahmet Hamdi Tanpınar, "Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Mahur Beste", "Sahnenin Dışındakiler" ve "Aydaki Kadın" gibi Türk edebiyatında yer edinmeyi başarmış romanların yazarıdır. Bursa'da Zaman şiiri de Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmıştır ve Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Bu şiir, Tanpınar'ın tarih, zaman ve mekân konusundaki derin düşüncelerini yansıtmaktadır. Bursa'nın tarihi ve manevi atmosferini güçlü bir şekilde betimleyen eser, okuyucuyu zamanda etkileyici bir yolculuğa çıkarır.

Şiir, Bursa'daki tarihi ve kutsal mekânlardan biri olan eski cami avlusuyla başlar. Bu mekân, zamanın izlerini taşıyan bir alandır.

Küçük şadırvanda akan su sesi, huzur ve sakinliği simgeler.

Tarihi geçmişe vurgu yapılır. Orhan Gazi dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarını temsil eder.

Eski çınar ağacı, zamanı ve yaşlılığı sembolize eder.

Bursa'nın yüzlerce çeşmesinin serinliği ve tazeliği, yaşamın devamlılığını simgeler.

Şiirin ikinci dörtlüğünde, mimarinin ilahi ve etkileyici yönüne vurgu yapılır.

Bursa'daki Muradiye Külliyesi ve beyaz nilüfer çiçeği, sabır ve ömrün sembolleri olarak yer alır.

Bursa'da Zaman Şiiri Açıklaması

Şiirin genel temasına bakıldığında Tanpınar, zamanı ve mekânı derinlemesine ele almakta ve bu kavramları Bursa'nın tarihi dokusuyla birlikte işlemektedir. Geçmişin güzellikleri ve hatıraları, günümüzle buluşmakta ve geleceğe taşınmaktadır. Bursa'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu bir arada betimlenmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" şiiri, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini derin bir şiirsel dille betimlerken, zamanın ve mekânın insan üzerindeki etkilerini de gözler önüne sermektedir.