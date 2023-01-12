Ahmet Hamdi Tanpınar Kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri, Kitapları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

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Ahmet Hamdi Tanpınar Kimdir?

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının en tanınmış yazarlarından biridir. Kendisi aynı zamanda cumhuriyet döneminin ilk öğretmeni olarak da bilinir. Ülkemizin e ünlü şairlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar aynı zamanda akademisyen, siyasetçi ve edebiyat tarihçisidir.

Ahmet Hamdi Tanpınar en büyük okuyucu kitlesine, Bursa'da yazdığı "zaman" isimli şiir ile ulaşmıştır. Bu şiirin şairin hayatında dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901 tarihinde dünyaya gelmiştir. 24 Ocak 1962 tarihinde de hayata gözlerini kapamıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı, babası kadı olması nedeniyle Siirt, Sinop ve Kerkük bölgelerinde geçmiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi Kişiliği

Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyat alanında eğitim almıştır. Bu alanda akademik kariyeri de vardır. Profesörlüğe kadar yükselmiştir. Yazarın eserleri daha çok roman, deneme, öykü, inceleme ve şiir alanındadır. Şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşadığı dönemde serbest şiir popülerdi. Kendisi hece ölçüsü kullanarak şiir alanında yeni bir akım başlatmıştır. Sonraki dönemde ise serbest ölçü ile şiirler yazdığı da görülür. Aynı zamanda aktif siyaset sahnesinde de bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar, çeşitli konularda makale ve edebiyat tarihi çalışmaları da yapmıştır. Kısaca Türk edebiyatına birçok alanda eserler kazandırmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri ve Romanları

Ahmet Hamdi Tanpınar, farklı alanlarda birçok eser yazmıştır. Özellikle şiir alanındaki eserleri dikkat çeker. Şiirleri içinde aşağıdaki eserler dikkat çeker.

Bursa'da Zaman

Başımızın Üstünde Bir Bulut

Yağmur

Ne İçindeyim Zamanın

Annem İçin

Hatırlama

Sabah

Selam Olsun

Mavi Maviydi Gökyüzü

Bütün Yaz

Yazarın roman alanında da ortaya koyduğu çok değerli eserleri vardır. Bu kapsamda öne çıkan eserler aşağıda sıralanmıştır.

Huzur

Mahur Beste

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Sahnenin Dışındakiler

Aydaki Kadın

Suat'ın Mektubu

Yukarıdaki eserler arasında özellikle "Saatleri ayarlama enstitüsü" ve "Huzur" romanı, çok sevilerek okunmuştur. Bu eserler günümüz edebiyat derslerinde de irdelenmektedir.