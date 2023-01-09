Ahmet Haşim Kimdir? Ahmet Haşim Şiirleri, Eserleri, Görüşleri ve Edebi Kişiliği

Ahmet Haşim hayatı 1884 senesinde Bağdat'ta dünyaya gelerek başlamıştır. Küçüklüğünü Bağdat'ta geçiren şairin 12 yaşına geldiğinde annesi vefat etmiştir. Bu vefattan sonra babası ile beraber İstanbul'a yerleşmişlerdir. Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim görmüştür. Şiire olan ilgili ise Lise hayatında başlamıştır. Ahmet Haşim şiirleri söz konusu olunca Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin etkileri görülmektedir. 1921 senesinde ilk şiir kitabı olan Göl Saatleri'ni kaleme almıştır.

Ahmet Haşim Şiirleri, Eserleri, Görüşleri ve Edebi Kişiliği

Sembolizm akımının öncü şairlerinden olan Ahmet Haşim, 1887 yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiştir, 04 Haziran 1933'te ise İstanbul'da vefat etmiştir. Ahmet Haşim hangi topluluk ve dönem şairi olduğu kısaca bu şekilde özetlenmektedir. Ahmet Haşim'i babası Fizan Mutasarrıfı, Bağdat'ın varlıklı ailelerinden Arif Hikmet Bey, annesi ise Sara Hanım olarak bilinmektedir. Çocukluğu Bağdat'ta geçen şairin 12 yaşında annesi vefat etmiştir ve bunun üstüne babası ile beraber İstanbul'a yerleşmişlerdir. Lise hayatını Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuyarak sürdürmüştür. Ahmet Haşim şiirleri lise hayatında gelişmiştir. Tevfik Fikret ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu şairlerinin gözde öğrencilerindendir.

1907 yılında mezun olan Ahmet Haşim, kısa bir süre Reji İdaresi'nde görev almıştır. Daha sonra ise İzmir Sultanisi Fransızca öğretmenliğine atanmıştır. 1912-1914 yıllarında Maliye Nezareti'nde çevirmenlik yaparak geçimini sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı senelerini Çanakkale ve İzmir'de yedek subay olarak sürdürmüştür. Mütareke'den sonra da İstanbul'a geri gelmiştir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji öğretmenliği yaparak Harp Akademisi ve Mülkiye Mektebi'nde öğrencilerine Fransızca dersleri vermiştir. Düyun-u Umumiye İdaresi'nde, Osmanlı Bankası'nda görev almıştır. Ahmet Haşim hayatı bu şekilde devam etmektedir. Şairin edebi kişiliği kısaca şu şekilde sıralanmaktadır;

Şiirin tümünün kişisel bir alan olması gerektiğini söyler.

Kendisini Saf şiirin öncüsü olarak görmektedir.

Ahmet Haşim hangi edebi akım kullanmıştır; Şiirlerinde sembolizm ve izlenimcilik akımları kullandığı görülmektedir.

kullanmıştır; Şiirlerinde sembolizm ve izlenimcilik akımları kullandığı görülmektedir. Modern Türk şiirinin kurucularından bir tanesidir.

Ahmet Haşim eserleri ve kitapları şunlardır;

Ahmet Haşim şiirleri;

Göl Saatleri (1921 yılında yazılmıştır.)

Piyale (1926 yılında yazılmıştır.)

Fıkra ve Sohbetleri;

Bize Göre (1926 yılında yazılmıştır.)

Gurabahane-i Laklakan (1928 yılında yazılmıştır.)

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