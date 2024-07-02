Ahmet Haşim Şiirleri - Ahmet Haşim’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Şairler, kelimelerle resim çizen, seslerle duygu yaratan ve metaforlarla düşünceleri şekillendiren değerli sanatçılardır. Onlar, toplumun aynasıdır; içinde yaşadıkları dönemin ruhunu, insan ilişkilerini, sosyal ve politik olayları, bireysel acıları, özlemleri ve sevinçleri yansıtırlar. Ahmet Haşim şiirleri içerisinde bu acı ve sevinç duygularını görmemiz mümkündür. Ahmet Haşim'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri bize Ahmet Haşim hakkında pek çok bilgi verir.

Ahmet Haşim Şiirleri

Akşam Yine Toplandı Derinde

Ağaç

Bahçe

Batan Ayın Kenarında Satırlar

Başım

Bir Günün Sonunda Arzu

Bir Yaz Gecesi Hatırası

Bülbül (Ahmet Haşim)

Gece

Gece Yarısı

Gelmeden Evvel, Geldin, Birlikte

Havuz

Hilâl-i Semen

Karanfil

Karanlık

Kari'e

Mehtabta Leylekler

Merdiven

Mukaddime

Nehir Üzerinde

O

Belde

Eski Hücreye Benzer ki

Orman

Parıltı

Seher

Sensiz (Ahmet Haşim)

Sonbahar

Süvari

Tahattur

Yarı Yol

Yollar

Zulmet

Ölmek

Öğle

Öğleden Sonra

Şafakta

Ahmet Haşim'in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Ahmet Haşim'in hayatını inceleyecek olursak eğer:

Ahmet Haşim, 1884 yılın da Bağdat'ta doğdu.

İlköğrenimini Bağdat'ta başladı, ancak annesinin ölümünden sonra babasıyla birlikte İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) eğitimine devam etti.

İlk şiirlerini Mekteb-i Sultani'de öğrenciyken yazmaya başladı.

1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna katıldı ve bu toplulukta önemli bir yer edindi.

Şiirlerinde sembolizm akımının etkisi görülür, doğa ve aşk temalarını sıkça işler.

Sağlık sorunları nedeniyle sık sık tedavi gördü, özellikle böbrek rahatsızlıkları çekti.

Ahmet Haşim, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Şiirlerinde genellikle doğa ve insan ilişkilerini, içsel duyguları ve melankoliyi işler.

Sembolist şiir anlayışı ve lirik üslubu ile edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.

"Merdiven", "Bir Günün Sonunda Arzu" gibi şiirleri Türk edebiyatının klasik eserleri arasında yer alır.

Mezarı Eyüp Sultan Mezarlığı'ndadır.

4 Haziran 1933 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

Şiir kitapları

Akşam Yine Toplandı Derinde

Ağaç

Bahçe

Başım

Bir Günün Sonunda Arzu

Bir Yaz Gecesi Hatırası

BülBül

Gece

Gelmeden Evvel Geldin Birlikte

Göl Saatleri

Havuz

Hayal-i Aşkım

Karanfil

Karanlık

Kari'e

Mehtapta Leylekler

Merdiven (Popüler)

Mukaddime

O Belde

O Eski Hücreye Benzer ki

Orman

Öğle

Parıltı

Piyale

Seher

Sonbahar

Süvari

Şafakta

Şairsiz Dünya

Tahattur

Yarı Yol

Düz yazıları

1928: Gurabahane-i Laklakan

1928: Bize Göre

1933: Frankfurt Seyahatnamesi

Karanfil

Yarin dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil,

Gönlüm acısından bunu bildi!

Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer

Kızgın kokusundan kelebekler;

Gönlüm ona pervane kesildi.

Ahmet Haşim

Bir Günün Sonunda Arzu

Yorgun gözümün halkalarında

Güller gibi fecr oldu nümayan,

Güller gibi... sonsuz, iri güller

Güller ki kamıştan daha nalan;

Gün doğdu yazık arkalarında!

Altın kulelerden yine kuşlar

Tekrarını ömrün eder ilân.

Kuşlar mıdır onlar ki her akşam

Alemlerimizden sefer eyler?

Akşam, yine akşam, yine akşam

Bir sırma kemerdir suya baksam;

Üstümde sema kavs-i mutalsam!

Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Ahmet Haşim