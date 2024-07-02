Ahmet Haşim Şiirleri - Ahmet Haşim’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Şairler, kelimelerle resim çizen, seslerle duygu yaratan ve metaforlarla düşünceleri şekillendiren değerli sanatçılardır. Onlar, toplumun aynasıdır; içinde yaşadıkları dönemin ruhunu, insan ilişkilerini, sosyal ve politik olayları, bireysel acıları, özlemleri ve sevinçleri yansıtırlar. Ahmet Haşim şiirleri içerisinde bu acı ve sevinç duygularını görmemiz mümkündür. Ahmet Haşim'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri bize Ahmet Haşim hakkında pek çok bilgi verir.
Akşam Yine Toplandı Derinde
Ağaç
Bahçe
Batan Ayın Kenarında Satırlar
Başım
Bir Günün Sonunda Arzu
Bir Yaz Gecesi Hatırası
Bülbül (Ahmet Haşim)
Gece
Gece Yarısı
Gelmeden Evvel, Geldin, Birlikte
Havuz
Hilâl-i Semen
Karanfil
Karanlık
Kari'e
Mehtabta Leylekler
Merdiven
Mukaddime
Nehir Üzerinde
O
Belde
Eski Hücreye Benzer ki
Orman
Parıltı
Seher
Sensiz (Ahmet Haşim)
Sonbahar
Süvari
Tahattur
Yarı Yol
Yollar
Zulmet
Ölmek
Öğle
Öğleden Sonra
Şafakta
Ahmet Haşim'in hayatını inceleyecek olursak eğer:
Ahmet Haşim, 1884 yılın da Bağdat'ta doğdu.
İlköğrenimini Bağdat'ta başladı, ancak annesinin ölümünden sonra babasıyla birlikte İstanbul'a geldi.
İstanbul'da Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) eğitimine devam etti.
İlk şiirlerini Mekteb-i Sultani'de öğrenciyken yazmaya başladı.
1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna katıldı ve bu toplulukta önemli bir yer edindi.
Şiirlerinde sembolizm akımının etkisi görülür, doğa ve aşk temalarını sıkça işler.
Sağlık sorunları nedeniyle sık sık tedavi gördü, özellikle böbrek rahatsızlıkları çekti.
Ahmet Haşim, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir.
Şiirlerinde genellikle doğa ve insan ilişkilerini, içsel duyguları ve melankoliyi işler.
Sembolist şiir anlayışı ve lirik üslubu ile edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.
"Merdiven", "Bir Günün Sonunda Arzu" gibi şiirleri Türk edebiyatının klasik eserleri arasında yer alır.
Mezarı Eyüp Sultan Mezarlığı'ndadır.
4 Haziran 1933 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.
Şiir kitapları
Akşam Yine Toplandı Derinde
Ağaç
Bahçe
Başım
Bir Günün Sonunda Arzu
Bir Yaz Gecesi Hatırası
BülBül
Gece
Gelmeden Evvel Geldin Birlikte
Göl Saatleri
Havuz
Hayal-i Aşkım
Karanfil
Karanlık
Kari'e
Mehtapta Leylekler
Merdiven (Popüler)
Mukaddime
O Belde
O Eski Hücreye Benzer ki
Orman
Öğle
Parıltı
Piyale
Seher
Sonbahar
Süvari
Şafakta
Şairsiz Dünya
Tahattur
Yarı Yol
Düz yazıları
1928: Gurabahane-i Laklakan
1928: Bize Göre
1933: Frankfurt Seyahatnamesi
Karanfil
Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil,
Gönlüm acısından bunu bildi!
Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer
Kızgın kokusundan kelebekler;
Gönlüm ona pervane kesildi.
Ahmet Haşim
Bir Günün Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde sema kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
Ahmet Haşim