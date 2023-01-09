Ahmet Kutsi Tecer Kimdir? Ahmet Kutsi Tecer Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Halk ozanlarının hayatları ile ilgili çalışmalar yapan Ahmet Kutsi Tecer kimdir diyenler, şair ve öğretmen olduğunu bilmelidir. Ahmet Kutsi Tecer şiirleri, iki döneme ayrılır. Vatan sevgisi ve bireysel konular hakkında yazan Ahmet Kutsi Tecer sözleri ve eserleri merak edilir. Ahmet Kutsi Tecer hayatı boyunca halk kültürü ve müziği ile ilgilenmiştir. Ahmet Kutsi Tecer hangi edebi akım, hangi şiir anlayışı ve topluluk şairidir?

Ahmet Kutsi Tecer Kimdir?

Gerçek mesleği öğretmenlik olan Ahmet Kutsi, aynı zamanda şair, oyun yazarı ve siyasetçidir. 4 Eylül 1901 yılında, günümüzde İsrail topraklarında bulunan Kudüs'te doğmuştur. Babası Kudüs Düyun-u Umumiyesi'nde müdürlük yapan Abdurrahman Bey'dir. Şairin annesi ise Hatice Hanım'dır. Tecer, aslen Gaziantep'in ilçesi Eğin'e bağlı olan Apçağa köylüdür. Eğitim hayatına Kudüs'te başlamış ve ilköğretim için "Freres des Ecoles Chretiennes" okuluna kayıt olmuştur. Ortaokulu Kırklareli'nde tamamlamış ve daha sonra liseyi okumak için Kadıköy Sultanisi'ne yatılı olarak girmiştir. Burayı da bitirdikten sonra iki yıllık bir eğitim almak için 1922'de Halkalı Ziraat Yüksek Okulu'na girmiş ve başarıyla bitirmiştir.

İlk şiirleri ise yine öğrencilik yıllarında Dergâh dersinde yayınlanmıştır. Öte yandan, 1925 yılında Darülfünun eğitimini bitirmeden burslu olarak Fransa'da biyoloji eğitimi almaya gitmiştir. Orada fikrini değiştirmiş ve Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe bölümü ile ilgilenmiş ve derslerine girmiştir. 1928 yılında ise Türkiye'ye geri dönmüş, yurt dışında iken yaptığı çalışmalar ile araştırmalardan yola çıkarak yazılar yazmış ve onları Halk Bilgisi Mecmuası'nda yayınlamıştır. Ertesi yıl ise Darülfünun eğitimini tamamlayarak mezun olmuş ve Sivas'ta edebiyat öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Burada, halk ozanları ilgisini çekmiş, 1931'de Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemiş ve Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmuştur. Derneğin amacı ise Türk halk müziği ile halk ozanlarının tanıtılması ve bıraktıkları kültürel mirasın korunmasıdır.

Siyasete atılması ise 1942 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine getirilmesi ile başlamıştır. Daha sonra ise Adana (VI. dönem) ve Urfa (VII. dönem) milletvekili olmuştur. 1941 ve 1945 yılları arasında ise Halkevleri'nin ve onun yayın organı olan Ülkü mecmuasının yönetimini devralmıştır. Derginin amacı ise halka cumhuriyet anlayışını yaymak ve benimsetmek olmuştur. Ahmet Kutsi, hem Ülkü hem de Yücel dergisi ve Ulus gazetesi için yazılar hazırlamıştır. Aynı dönemde, köy temsilcileri ile yakın temas kurmuş ve köy tiyatrosu ile ilgilenmeye başlamıştır. Koç Yiğit Köroğlu oyununu da o sıralarda yazmıştır. Paris Kültür Ataşesi ve Öğrenci Müfettişi (1947-1951) olmuş ve Ankara'da 1948 yılında kurulan UNESCO geçici Komitesi'nde görev almıştır. 1950 yılında ise Türk delege olarak UNESCO Yürütme Komitesi'ne girmiştir.

1953 yılında Türk tarihi ve geleneksel tiyatro dersi vermek için İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretmenlik yapmıştır. Ek olarak, Galatasaray Lisesi'nde ise edebiyat öğretmenliğine devam etmiş ve Türk Dil Kurumu üyesi olmuştur. Emekliliğine kadar öğretmenlik yapan Ahmet Kutsi, 23 Temmuz 1967 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Kabri ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Ahmet Kutsi Tecer Eserleri Nelerdir?

Halk edebiyatı akımına bağlı olan Ahmet Kutsi, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şairlerindendir. Şiire ilk başladığı dönemlerde aşk, metafizik ve acı çekme üzerine şiirler yazan Tecer, daha sonra Halk edebiyatının etkisiyle memleket şiirleri yazmaya başlamıştır. Eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Milli nazım birimi dörtlüğü ve hece ölçüsünü tercih etmiştir. Sadece şiir değil, tiyatro oyunları da kaleme almıştır. Ahmet Kutsi'nin eserleri arasında ise şunlar bulunur:

Şiirler

Tüm Şiirleri

İnceleme:

Sivas Halk Şairleri Bayramı

Köylü Temsilleri (Köy seyirlik oyunları derlemesi)

Türk Folklorunda Sosyal Mesele

Oyun:

Yazılan Bozulmadan

Köşebaşı

Köroğlu

Beş Mevsim

Bir Pazar Günü

Satılık Ev