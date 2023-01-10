Ahmet Muhip Dıranas Kimdir? Ahmet Muhip Dıranas Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Ahmet Muhip Dıranas Kimdir?

Ahmet Muhip Dıranas, 1909 tarihinde doğmuş, Türk edebiyatının en güçlü şair ve yazarları arasındadır. Edebiyatla içli dışlı olduğu dönemde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Haşim'den etkilenmiştir. Ortaya koyduğu eserler ülkemizde birçok kişi tarafından okunduğu gibi birçok dünya diline de çevrilmiştir.

Ahmet Muhip Dıranas, Sinop ilinin Erfelek ilçesinde yaşamıştır. Eğitimine de bu ilçede başlayan yazar ortaokul döneminde Ankara'ya gelmiştir. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi'nden mezun olan yazar, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiştir. Buradaki eğitimi esnasında 2. sınıfta iken güzel sanatlar akademisi memuru olarak İstanbul'a gitmiştir. Bu nedenle hukuk eğitimi de yarım kalmıştır. Yükseköğrenim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamlamıştır. Buradaki eğitiminden sonra devlet tiyatrolarında üst kademe görevlere getirilmiştir.

1939 yılında Ankara'ya dönen Ahmet Muhip Dıranas, sanat yayınları ve halkevlerini yönetmiştir. Bu dönemde yazdığı şiirler çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Bu dönemde siyasete atılmaya da karar veren Dıranas, milletvekili adayı olmuş olsa da seçilememiştir. 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da vefat eden Ahmet Muhip Dıranas, vasiyeti üzerine Sinop'ta tprağa verilmiştir.

Ahmet Muhip Dıranas Şiirleri ve Eserleri

Ahmet Muhip Dıranas çok değerli eserler kaleme alarak edebiyatımıza büyük katkılar sağlamıştır. Yazarın ön plana çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Oyunlar Gölgeler

Şiirler

Yazılar

Yazılar, Toplu Yazıları

Fahriye Abla

Serenad

Bayrak

Olvido

Kar

Büyük Olsun

Ahmet Muhip Dıranas, şiir ve diğer eserlerinin yanı sıra güzel sözleri ile de ön plana çıkmış bir yazardır. Bu kapsamda yazarın aşağıdaki sözlerini inceleyebilirsiniz.

Ne şiir kaldı, ne de aşk, ne de beklenti

Bekleyeceğim elbette gelişini. Yaşamak başka nedir?

Yaşadım sanırım ben orada bir zaman, çıplak atlarda bir kadınla yan yana

Ahmet Muhip Dıranas yukarıda sözlerin yanı sıra farklı alanlarda onlarca söz söylemiş ve bu sözler günümüzde yazılan edebi kaynaklarda kullanılmaktadır.