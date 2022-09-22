Ahmet Yesevi Eserleri - Hoca Ahmet Yesevi Kimdir, Nereli, Hangi Dönemde Yaşadı?

Ahmet Yesevi eserleri edebiyat alanında oldukça önem verilen eserlerdir. Bu bakımdan Hoca Ahmet Yesevi eserleri birçok edebi eserden çok farklı bir kategoride incelenir. Ahmet Yesevi kimdir sorusu da bu nedenle araştırılanlar arasında yer alır. Ahmet Yesevi hayatı ve menkıbeleri hakkında detaylı bilgiler vermek mümkündür. Hoca Ahmet Yesevi kimdir, nereli, hangi dönemde yaşadı sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Ahmet Yesevi Kimdir?

Ahmet Yesevi Batı Türkistan'ın Sayram şehrinde dünyaya gelmiştir. Tasavvufi bilgileri Buhara'da edinmiştir. Aynı zamanda hem şair hem din büyüğü hem de tarikat kurucusu olarak bilinir. Türk dünyasının manevi hayatını etkileyen çok önemli şahsiyetlerden biridir. Hayatı hakkında bilinenler son derece azdır. Fakat hakkında ki menkıbeler ciltler dolduracak kadar fazladır. Kendisini bugün bile bilinen ve son derece saygı duyulan isimler arasındadır.

Ahmet Yesevi'nin şeyh olan babası kendisi 7 yaşındayken vefat etmiştir. Ablası ile birlikte Oğuz Han'ın başkenti olarak bilinen Yesi şehrine gitmişlerdir. Burada da ilk tasavvuf derslerini almıştır. İlk derslerini Arslan Baba'dan alarak döneminin en büyük mutasavvıflarından birisi olmuştur. İnandığı fikirleri tam manası ile yaşayan bir kişiydi. Eserlerinde de halkı en iyi şekilde bilgilendirme amacını taşımıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Eserleri Nelerdir?

Öldükten yüzyıllar sonra dahi adını hala unutturmayan Hoca Ahmet Yesevi birçok eser vermiştir. Bu eserler içerisinde en önemlilerinden birisi de Divan-ı Hikmet eserdir. Kendisi hiçbir zaman şairlik iddiasında bulunmamıştır. Ancak halka fikir ve duygularını daha iyi öğretebilmek için manzum hikmetler tarzına yönelmiştir. Divan-ı Hikmet Yesevi tarikatı mensuplarının ortak eseri olarak görülen bir eserdir.

En bilinen eseri de Divanı-ı Hikmet eseridir. Bu eser dörtlüklerden kurulmuştur ve koşma nazım şekline göre yazılmıştır. Hece vezni ile yazılan eserlerindendir. Arapça ve Farsçanın birlikte kullanıldığı eserler arasında yer alır. Doğu Türkçesi ile yazılmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Nereli, Hangi Dönemde Yaşadı?

Hoca Ahmet Yesevi önemli bir şahsiyet olmakla birlikte büyük bir teşkilatçıydı. Aynı zamanda Türklük dünyasının her tarafına tesir edebilen bir isimdir. Eserinde heyecan ve lirizmden uzak durulmuş olsa da etkileri büyüktür. Günümüze kadar ulaşan eseri Türk Edebiyatı açısından da önemli bir yere sahiptir. Eserlerinde fikir açısından hiçbir zaman tarikat ve şeriat hükümlerinin ters düşmesine izin vermemiştir.