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Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:38 Son Güncelleme: 8.3.2023 14:38

Ahraz Ne Demek? Ahraz Olmak Ne Anlama Gelir, Kime Denir?

Eskiden Anadolu'da yaygın olarak kullanılan, ancak günümüz Türkçesinde sık rastlanmayan ifadelerden biri olan ahraz ne demek diyenler olabilir. Ahraz olmak ne demek sorusuna yanıt arayanlar, bunun bazı fiziksel sorunları ifade etmek için kullanıldığını bilmelidir. Türkçe olup olmadığını öğrenmek isteyenler, ahraz kelimesinin kökeni ve anlamı ne diye sorar. Peki ahraz neyi ifade eder?

Ahraz Ne Demek? Ahraz Olmak Ne Anlama Gelir, Kime Denir?

Halk arasında kullanılan sözcüklerden biri olan ahraz ne demek diye merak edenler bulunur. Ahraz olmak ne demek diye araştıranlar için bu tabir, hem sağır hem de dilsiz kişileri tanımlamayı sağlar. Türkçeye ait bir sözcük olmayan ahraz kelimesinin kökeni ve anlamı nedir diye soranlar olabilir. Türk Dil Kurumu'nda (TDK) anlamına yer verilen, ancak günümüzdeki konuşma dilinde çok kullanılmayan ahraz nedir? Ne için ve nasıl kişiler için söylenir?

Ahraz Ne Demektir?

Öz Türkçe içerisinde yer almayan sözcüklerden biri olan ahraz, eski Türkçede sıklıkla kullanılan ifadelerden biridir. Dilimizde çokça bulunan Arapça kelimelerden olan ahrazın anlamına bakıldığında, sağır ve dilsiz kişileri ifade ettiği görülür. Arapçada ise "ahres" olarak kullanılır. Eski dönemlerde Anadolu insanın sıklıkla kullandığı tabirlerden biri olan ahrazı, günümüzde duymak neredeyse imkansızdır. Her ne kadar şimdilerde sık rastlanan bir ifade olmasa da Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer verilen bir sözcüktür. Buna göre ahraz sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

Dilsiz

Sağır ve dilsiz

Akılsız

Ahmak

Ahraz olmak ifadesi, bir kişinin fiziksel olarak yaşadığı bir soruna işaret ettiği gibi bazen de hakaret ve aşağılama amacıyla kullanılır. Herhangi bir insanın dilsiz veya sağır olma durumunun yanı sıra, kişinin ahmak veya akılsız olduğunu da belirtebilir. Özellikle, Anadolu'da her iki anlamda da kullanılmıştır.

Ahraz Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sağır, dilsiz, ahmak veya akılsız anlamında kullanılan ahraz sözcüğünün cümle içinde nasıl geçtiğini merak edenler olabilir. Ahraz ifadesinin hangi durumları işaret ettiğini anlamak açısından örnek cümlelere bakmak yararlıdır. Aşağıda, içinde ahraz kelimesinin bulunduğu birkaç cümleye yer verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Mehmet'in oğlu ahraz olmasına rağmen devlet memuru olmuş.

Onun ahrazlığı, bizimle arkadaş olmasına engel değil.

Fatma'nın kocası, hem ahraz hem de yatalaktır.

Ne ahraz bir adammış ki, senelerce aynı hatayı tekrarlamış.

Babamın ahrazlığı nedeniyle engelli maaşı almak zorundayız.

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Ahraz Ne Demek? Ahraz Olmak Ne Anlama Gelir, Kime Denir?
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