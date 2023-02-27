Ahtapot Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Ahtapot Hangi Grupta Yer Alır?

Ahtapot omurgalı mı sorusu biyolojinin ilgi alanı bir konudur. İlk etapta ahtapot omurgasız mı sorusu akla gelir. Suda yaşayan canlılar içinde de karada yaşayanlarda olduğu gibi omurgalı ve omurgasız canlı vardır. Ahtapot omurgalı mıdır? Ahtapotun kendine has bazı özellikleri dikkat çeker. Bu özelliklerden biri de ahtapot hangi sınıfa girer sorusunun cevabıdır. Ahtapot hangi grupta yer alır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ahtapot Omurgalı Mı?

Canlılar yaşam alanlarına göre karada yaşayanlar, suda yaşayanlar ve hem karada hem de suda yaşayanlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Ahtapot da suda yaşayan canlılardan biridir. Suda yaşayan canlılar içinde de omurgalı ve omurgasız canlılar vardır. Ahtapot, ıstakoz, yengeç, denizkestanesi, midye, sünger, denizyıldızı, mercan ve denizanası gibi suda yaşayan canlılar omurga taşımaz. Doğal olarak bu canlılar omurgasızdır.

Ahtapot Hangi Grupta Yer Alır?

Ahtapotun bulunduğu grup omurgasız canlılardır. Bu canlıların yaşam sistemlerinde omurga yoktur. Doğal olarak bu canlılarda gelişmiş bir sinir sistemi de yoktur. Ahtapotun özellikleri omurgasız canlıların özellikleri kapsamında incelenmelidir.