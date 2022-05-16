Ahtapotların Kaç Kalbi Vardır? Ahtapotun Kaç Kalbi, Beyni, Kolu Ve Ayağı Var?

Ahtapotlar deniz canlılarından biridir. Uzun ve organ sayısı açısından diğer canlılara oranla daha farklıdır. Bu nedenle sürekli olarak araştırma konusu olarak gösterilir. Özellikle kaç kalbi olduğuna dair soruların çok fazla olduğu bilinir. Diğer hayvanlar gibi tek kalbe sahip değildir. Ahtapotlar yapıları itibari ile diğer hayvanlara oranla çok daha karmaşık canlılardır. İşte, detaylar…

Ahtapotların Kaç Kalbi Vardır?

Ahtapotun kaç kalbi var sorusu, internet üzerinden de çok fazla araştırma konusu olmayı başarmıştır. Bu hayvanların 3 tane kalbi vardır. Bunun haricinde kol ve beyin sayısı da sürekli olarak merak edilir. Aynı zamanda yapılan araştırmalar ahtapotun kol sayısı hakkında farklı bilgiler verir.

Normal şartlarda bu hayvanların 8 tane kolu olduğu biliniyordu. Ama son yapılan araştırma ile farklı gelişmeler ortaya çıktı. Aslında 8 kolu olmadığı, bunların 2'sinin ayak olarak kullanıldığı araştırmacılar tarafından bulundu. Zeminde hareket halinde olan ahtapotlar, 2 ayağı ile yardı alarak ilerliyor. Diğer 6 kolunu da yüzerken kullanıyor. Aynı zamanda yemek yerken de kollarını kullanıyor.

Ahtapotun Kaç Beyni Var?

Ahtapotların 9 tane beyni bulunmaktadır. Bilişsel karmaşıkları ve hareketlilik açısından diğer omurgasızlara göre farklı hayvanlardır. Sinir sistemleri dağınık sinir sistemi olan hayvanlar, vücut içinde bir ağ şeklinde yayılmış bir hale evrilmiştir.

Bu hayvanların 9 beyni ve maviye yakın renkte kanı bulunmaktadır. Yumuşak gövdeli bir hayvandır. 300 civarında türü vardır. Kafadan bacaklılar grubunda yer almaktadır. Ağzı kollarının ortasında bulunur. Çok hızlı şekilde değiştirebilen gövdeleri vardır. Bu sayede küçük deliklerden gövdelerini sıkıştırarak geçme özellikleri bulunur.

500 milyon senedir hayatlarını devam ettiren bu hayvanların ataları 300 milyon sene önce Karonfiber döneminde denizlerde yaşardı. Yapılan araştırmalar dahilinde bilinen en eski ahtapot fosili 296 milyon sene önce yaşayan Pohlsepia'ya aittir. Sekiz kol, iki göz ve bazı izler tespit edilmiştir.