AIDS’ın güncel durumu bilimsel verilerle ortaya konuldu

Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'nin Cinsel Sağlık ve Üreme Kolu (SCORA) Direktörü ve 5'inci sınıf öğrencisi Stajer Dr. Selene Tuna, SCORA asistanları İlke Aytan Dayı ve Çağrı Bodur ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Matematik Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Evren Hınçal, DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacıları Dr. Nazife Sultanoğlu, Dr. Nezihal Gökbulut, Prof. Murat Sayan ve Dr. Erdal Şanlıdağ iş birliğinde yapıldı.

1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde açıklanan araştırmaların ilki, HIV'in Kıbrıs genelindeki yaygınlığını, virüs taşıyan kişilerin demografik yapısını inceledi. İkinci çalışmada ise HIV'in dünyadaki farklılaşma süreci ele alındı.

KKTC ve Kıbrıs genelinde görülen HIV vakalarını geçmişten günümüze analiz eden Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, KKTC'de vaka sayısının son üç yılda yüzde 25 arttığını belirledi. Çalışma, Kıbrıs genelinde de HIV vakalarındaki artış trendinin 40 yıl boyunca devam edeceğini ortaya koydu.

Öğrencilerin, araştırmacılar ve akademisyenlerle bir arada çalışarak gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların asli parçaları olmalarının önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Farklı uzmanlıktaki araştırma merkezlerimizin, öğrencilerimize de alan açarak yürüttüğü multidisipliner çalışmalar, kampüsümüzde gerçekleştirilen bilimsel üretimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'nin DESAM Araştırma Enstitüsü ve Matematik Araştırmaları Merkezimiz ile birlikte yürüttüğü çalışmalar da bunun somut birer örneği" ifadesini kullandı.

"Bilimsel temele dayanan ve toplumsal sorunları gerçekçi tespitler ile ele alan bilimsel çalışmalar, çözüm yollarına da ışık tutuyor" diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Üniversitemiz bünyesinde tamamlanan HIV/AIDS raporlarımızı da kısa süre içerisinde ilgili kamu kurumları ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.