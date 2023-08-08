Aigai Antik Kenti Nerede? Aigai Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Aigai Antik Kenti içerisinde bulunan yapıları ve konumu itibariyle özel bir kenttir. Aigai Kenti tiyatrosu, agorası ve meclis binasıyla ziyaretçilere arkeolojik bir zenginlik sunar. Eski Çağ araştırmaları için büyük öneme sahip Aigai Kenti hakkında ziyaretten önce bilgi edinmek iyi olacaktır. Aigai hakkında temel bilgileri öğrenmek için Aigai Antik Kendi nerede konusundan önce Aigai Antik Kenti ne zaman inşa edildi gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.

Aigai Antik Kenti Nerede?

Aigai Antik Kenti konum olarak Manisa şehrinin Yunus Emre ilçesinde Yunt Dağı Köseler Mahallesi civarında bulunmaktadır. Genel olarak eski Yunan kentlerinin Ege Denizi'ne çok yakın lokasyonlara yerleştiği düşünüldüğünde Aigai Antik Kenti denize uzak olması dolayısıyla bu tipik örneklerden ayrılmaktadır.

Manisa iline 49 kilometre kadar uzaklıkta olan, İzmir ve Çanakkale arası kara yoluna da 15 kilometre yakınlığında bulunan Aigai Antik Kenti, aynı zamanda Bergama-Şakran-Köseler Köyü'ne de çok yakındır. Aigai Antik Kenti tamamen ücretsiz olmasıyla da ziyaretçileri memnun etmektedir.

Aigai Antik Kentine Nasıl Gidilir?

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Aigai'ye gitmek için şahsi araç ile Manisa çevre yolundan tabelalar aracılığı ile antik kente varmak mümkün. Aynı zamanda Bergama-Şakran-Köseler köyü istikametinde ilerleyerek de kente varmak mümkündür.

Gün Dağı üzerinde bulunan ve köyün 2 kilometre yakınında olan kente gitmek için Manisa merkezde bulunan Yunus Emre ilçesi minibüsleri de tercih edilebilir.

Aigai Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Antik yazarlar üzerine yapılan belge okumaları sonucunda Aigai kentinin MÖ 2. Binyıl bitiminde Yunanistan'dan Anadolu'ya göçen Aioller tarafından kurulduğu ortaya çıkmıştır. Eski adı Aiolis olan bölgede gerçekleştirilen arkeolojik faaliyetler sonucunda kentin MÖ 8. Yüzyıl sonlarında kurulduğu netlik kazanmıştır.

Aigai ismi köken olarak (αίγα) keçi ile ilgilidir ve kentin simgelerinde de sürekli olarak keçi sembolü kullanılmıştır. Bu durum Aigai halkının keçilere ve diğer hayvanlara saygı duyduğunu ve geçimlerinin hayvan yetiştiriciliği üzerinden olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Antik çağ tarihine damga vuran ve parşömeni ilk kullanmış olan Pergamon'un, parşömeni Aigalılara ürettirmiş olduğu da düşünülmektedir.

Aigai Hangi Medeniyete Ait?

Aigai kenti Aioller halkı tarafından kurulmuştur ve Helenistik yani Yunan medeniyetinin izlerini taşımaktadır. Aigai kenti Bouleterion (meclis binası), Macellum (meydan), Athena Kutsal Alanı, Agora (pazaryeri) ve Tiyatro'ya sahiptir.

Bu yapıların pek çoğu Yunan kent stiliyle özdeşleşmiştir ve özellikle Athena Kutsal Alanı Aioller halkının kültürü ve kökeni hakkında büyük bir bilgi sağlamaktadır.