Aizanoi Antik Kenti Nerede? Aizanoi Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Aizanoi Antik Kenti, M.Ö 3 bin yıllarına kadar giden tarihi yapısıyla, Anadolu'nun ortasında çok değerli bir kültürü taşımaktadır. Zeus Tapınağı, Stadyum-Tiyatro Kompleksi ve Macellumu, Sütunlu Cadde gibi antik yapıları bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar, hala Anadolu tarihine önemli katkılar sağlamaktadır. Tarihe meraklıların gündeminde, Aizanoi Antik Kenti nerede ve hangi şehirde, nasıl gidilir soruları yer almaktadır. Aizanoi Antik Kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait gibi sorular, tarihin de konusunu oluşturmaktadır.

Aizanoi Antik Kenti Nerede?

Aizanoi Antik Kenti, Kütahya'ya 50km uzaklıktaki Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor. Kemaller Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan antik kent, her gün birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Aizanoi Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Aizanoi Antik Kenti'ne gitmek isteyenler, Çavdarhisar ilçe otobüslerini kullanabilmektedirler. Emet ve Gediz ilçelerine giden otobüsler de ziyaretçilerin tercihleri arasındadır.

Aizanoi Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'na yapılan arkeolojik çalışmalarda, M.Ö 3 bin yıllarına ulaşan yerleşim izlerine rastlanmıştır. M.Ö 1'nci yüzyıl sonlarına rastlayan kesin yerleşim bulguları, Roma İmparatorluğu dönemine denk gelmektedir. Aizanoi Antik Kenti'nin tarihini aydınlatmak için, arkeolojik çalışmalar hala devam etmektedir.

Aizanoi Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Aizanoi Antik Kenti'nin kökeni, 12.yüzyılda Anadolu'da önemli bir uygarlık olan Frigya'ya dayanmaktadır. Fakat en parlak dönemini, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Roma İmparatorluğu döneminde, çiftçilik ve ticaret ile uğraşan halkı sayesinde önemli bir şehir ve ticaret merkezi olmuştur. Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı da bu dönemde inşa edilmiştir. Zeus Tapınağı, Roma mimarisine önemli bir örnek oluşturmakladır.