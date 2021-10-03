Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ak Eş Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:54

Ak Eş Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ak Eş Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eski Türkçeden günümüz Türkçesine yıllara meydan okuyarak geçen pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin anlamları zaman içinde diğer dillerden geçen ya da bizim türetmiş olduğumuz başka sözcüklere geçmiştir. Bu tür sözcüklere dil bilgisinde eş anlamlı sözcükler denilmektedir. Ak kelimesi de ilkokuldan beri dil bilgisi derslerine konu olan ve eş anlamlısı merak edilen kelimelerden birisidir. Ak eş anlamlısı nedir? İşte ak kelimesinin eş anlamlısı…

Ak kelimesi Eski Türkçeye ait olan bir sözcüktür. 735 yılından kalma Orhun Yazırları ak kelimesinin geçtiği tarihte bilinen en eski kaynaktır. Kaşgari'nin Divan-i Lugati't Türk'ünde ak kelimesi Oğuzlarda herhangi bir şeyin beyaz olanı şeklinde geçmektedir. Ak kelimesinin eş anlamlısının ne olduğunu merak ediyorsanız okumaya devam edebilirsiniz.

AK EŞ ANLAMLISI

Ak kelimesinin ilk anlamı olan siyah karşıtı anlamı kelimenin gerçek anlamıdır. Bu anlamda ak kelimesinin eş anlamlısı beyaz sözcüğüdür. Beyaz Arapça kökenli bir sözcüktür ve "byd" kökünden gelen "bayad" yani beyazlık, beyaz renk kelimesinden alıntıdır. Akın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek sözcüklerden bir diğeri ise temizdir. Temiz kelimesi de Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerden biridir. Arapçada "myz" kökünden gelen "tamyizin" anlamı ayıklama, seçme, artımadır. Ak eş anlamlısı olarak bir başka sözcük de dürüsttür. Dürüst kelimesi Farsçada sağlam, düz, doğru öz ya da kişi anlamına gelen drust kelimesinden türemiş ve Türkçemize geçmiştir.

AK NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE AK TANIMI

Ak kelimesi hem bir isim hem de bir sıfattır. Türk Dil Kurumu'na göre ak sözcüğünün 6 farklı anlamı bulunmaktadır:

  • Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.
  • Bu renkte olan.
  • 3 Beyaz leke.
  • Temiz.
  • Dürüst.
  • Sıkıntısız, rahat

Bu anlamları dışında ak kelimesinin bir de güney anlamı vardır. Akdeniz ve akyel, ak sözcüğünün bu anlamda kullanıldığı yerlerden ikisidir. Ak kelimesini cümle içinde kullanmak isteyen kişi "Onun en sevdiği güller ak olanlardı." Şeklinde kullanabilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ak Eş Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Eş Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA