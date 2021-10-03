Ak Eş Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ak kelimesi Eski Türkçeye ait olan bir sözcüktür. 735 yılından kalma Orhun Yazırları ak kelimesinin geçtiği tarihte bilinen en eski kaynaktır. Kaşgari'nin Divan-i Lugati't Türk'ünde ak kelimesi Oğuzlarda herhangi bir şeyin beyaz olanı şeklinde geçmektedir. Ak kelimesinin eş anlamlısının ne olduğunu merak ediyorsanız okumaya devam edebilirsiniz.

AK EŞ ANLAMLISI

Ak kelimesinin ilk anlamı olan siyah karşıtı anlamı kelimenin gerçek anlamıdır. Bu anlamda ak kelimesinin eş anlamlısı beyaz sözcüğüdür. Beyaz Arapça kökenli bir sözcüktür ve "byd" kökünden gelen "bayad" yani beyazlık, beyaz renk kelimesinden alıntıdır. Akın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek sözcüklerden bir diğeri ise temizdir. Temiz kelimesi de Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerden biridir. Arapçada "myz" kökünden gelen "tamyizin" anlamı ayıklama, seçme, artımadır. Ak eş anlamlısı olarak bir başka sözcük de dürüsttür. Dürüst kelimesi Farsçada sağlam, düz, doğru öz ya da kişi anlamına gelen drust kelimesinden türemiş ve Türkçemize geçmiştir.

AK NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE AK TANIMI

Ak kelimesi hem bir isim hem de bir sıfattır. Türk Dil Kurumu'na göre ak sözcüğünün 6 farklı anlamı bulunmaktadır:

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.

Bu renkte olan.

3 Beyaz leke.

Temiz.

Dürüst.

Sıkıntısız, rahat

Bu anlamları dışında ak kelimesinin bir de güney anlamı vardır. Akdeniz ve akyel, ak sözcüğünün bu anlamda kullanıldığı yerlerden ikisidir. Ak kelimesini cümle içinde kullanmak isteyen kişi "Onun en sevdiği güller ak olanlardı." Şeklinde kullanabilmektedir.