Ak Zıt Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Ak kelimesi cümle içerisinde pek çok görevde kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak sıfat görevinde olmaktadır. Bunun haricinde bazı anlamlarına göre isim görevinde de kullanılmaktadır. Bunun dışında ak kelimesinin anlam ilişkilerini de öğrenmek bu kelimenin anlamını çözümlemede oldukça önemlidir.

AK KELİMESİNİN ANLAMI

Ak kelimesi daha çok eskiden kullanılan bir kelimeydi. Bunun yerine ak sözcüğünün eş anlamlısı olan 'beyaz' sözcüğü daha çok tercih edilmektedir. Tabii bu kullanım gerçek anlamda kullanıldığı zaman geçerlidir. Çünkü bu sözcüğün mecaz anlamı kullanılırken genel olarak ak kelimesi kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında ak kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Pamuk, süt, kar gibi nesnelerin rengi.

Pamuk, süt, kar rengine benzer renkte olan.

Göz, yumurta gibi kimi nesnelerin bu renkteki bölümü. (Bu anlamda daha çok tamlama durumunda kullanılır: Yumurta akı, gözün akı gibi.).

Kimi zaman gözde beliren leke.

Lekesiz, duru (ten).(mecaz anlam)

Erinç dolu, sıkıntısız.(mecaz anlam)

Çok temiz, tertemiz.

Saçı sakalı aklaşmış (erkek) ya da saçı aklaşmış (kadın).

AK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Ak kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerinden yukarıda bahsetmiştik. Bu açıdan baktığımızda ak sözcüğünün birçok kelimeyle etkileşim halinde olabileceği anlaşılmaktadır. Bunun yanında bazı anlam ilişkilerini barındırdığı da görülmektedir. Bunlardan en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Ak kelimesinin eş anlamlıları 'beyaz, dürüst, lekesiz, gibi sözcüklerdir. Buna göre ak kelimesinin zıt anlamlıları 'siyah, kara' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu örneklere bakabilirsiniz:

Aksakallı bir dede gece rüyama girdi.

Siyah elbiselerimi giyip kuşandıktan sonra iyice süslendim

Kara bir ayakkabı aldım ve eve geldim.

AK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Ak kelimesi barındırdığı gerçek ve mecaz anlamlar sayesinde birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Ak kelimesine benzer ve eş anlamlı sözcükle şu şekildedir: