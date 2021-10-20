Ak Zıt Anlamlısı Nedir? Ak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Ak kelimesi cümle içerisinde pek çok görevde kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak sıfat görevinde olmaktadır. Bunun haricinde bazı anlamlarına göre isim görevinde de kullanılmaktadır. Bunun dışında ak kelimesinin anlam ilişkilerini de öğrenmek bu kelimenin anlamını çözümlemede oldukça önemlidir.
AK KELİMESİNİN ANLAMI
Ak kelimesi daha çok eskiden kullanılan bir kelimeydi. Bunun yerine ak sözcüğünün eş anlamlısı olan 'beyaz' sözcüğü daha çok tercih edilmektedir. Tabii bu kullanım gerçek anlamda kullanıldığı zaman geçerlidir. Çünkü bu sözcüğün mecaz anlamı kullanılırken genel olarak ak kelimesi kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında ak kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
AK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI
Ak kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerinden yukarıda bahsetmiştik. Bu açıdan baktığımızda ak sözcüğünün birçok kelimeyle etkileşim halinde olabileceği anlaşılmaktadır. Bunun yanında bazı anlam ilişkilerini barındırdığı da görülmektedir. Bunlardan en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Ak kelimesinin eş anlamlıları 'beyaz, dürüst, lekesiz, gibi sözcüklerdir. Buna göre ak kelimesinin zıt anlamlıları 'siyah, kara' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu örneklere bakabilirsiniz:
AK KELİMESİNE BENZER KELİMELER
Ak kelimesi barındırdığı gerçek ve mecaz anlamlar sayesinde birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Ak kelimesine benzer ve eş anlamlı sözcükle şu şekildedir: