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Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:40

Akademi eş anlamlısı nedir? Akademi kelimesinin eş anlamlısı

Akademi eş anlamlısı nedir? Akademi kelimesinin eş anlamlısı

Dil yaşayan ve gelişen bir organizma olarak tanımlanır. Bu yüzden farklı toplumların birbirleri ile girdikleri etkileşimler sonucu diller arasında kelime alışverişi ve aktarımı yaşanır. Türkçe de köklü tarihi nedeni ile farklı topluluklar ile en fazla etkileşime giren dillerden biridir. Bu etkileşimler sonucu dilimize giren ve sıkça kullanılan kelimelerden biri de akademidir. Dilimize Fransızcadan geçen ancak kökeni eski Yunan’a dayanan bu kelime hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte, Akademi eş anlamlısı nedir? Akademi kelimesinin eş anlamlısı.

Sözcük dağarcığının zenginliği aynı zamanda dilin de zenginliğinin göstergesidir. Bu yüzden kişiler günlük hayat içinde kurdukları cümleleri daha etkili ve zengin bir hale getirmek için bu kelimelerin etimolojisini ve eş anlamlılarını öğrenmek ister. Bunun için de genellikle sosyal medya üzerinden detaylı bir araştırma yapmayı tercih ederler. Peki, Akademi eş anlamlısı nedir? Akademi kelimesinin eş anlamlısı ile doğru cümle örnekleri nelerdir? İşte merak edilen soruların cevapları.

Akademi kelimesinin anlamı

Akademi kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı yüksekokuldur. Ancak bu kelimenin ortaya çıkışı eski Yunan'a dayanır. Yazılı kaynaklar akademi kelimesinin Atina yakınlarında bulunan ve ismine Akademia adı verilen bir zeytinlikten geldiğini ifade eder. Akademi kelime dilimize ise Fransızcadan girmiştir. Orjinali, Fransızca académie olan bu kelime günlük hayat içerisinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Akademi kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Fransızcadan geçen akademi kelimesinin ilk kullanımı eski Yunan kaynaklarında görülmektedir. Kelimenin Fransızcası ise académiedir. Türkçede her kelimenin eş anlamlısı olduğu gibi akademi kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı yüksekokuldur. En eski kaynaklarda Atina yakınlarında bulunan ve ismine Akademia adı verilen bir zeytinlikten gelen bu ifadenin günümüzdeki kullanımı da yaygındır. Yüksekokul eş anlamlısına göre daha yoğun olarak kullanıldığı söylenebilir. Ancak kişiler cümle içerisinde bu kelimeleri birbirleri yerine kolaylıkla kullanabilir. Bu kullanım cümlelerinde herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmayacaktır.

Akademi kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Fransız akademisinden aldığı eğitim dünya çapında bir üne kavuştu.
  • Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmek için çok fazla emek verdi.
  • Akademi kariyerini sürdürmek için hayatındaki pek çok şeyden vazgeçti.

Akademi kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Yüksekokul mezunu olduktan sonra eğitimine yurt dışında devam etmeye karar verdi.
  • Yüksek okul mezunu gençler iş bulmakta zorlandıklarını ifade ettiler.

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Akademi eş anlamlısı nedir? Akademi kelimesinin eş anlamlısı
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