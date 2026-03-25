Akademide geri sayım başladı
Öğretmen adaylarının eğitim alacağı Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programına ilişkin kesin kayıt sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara MEB'in personel sistemi üzerinden erişebilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak. Adayların yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Mücbir sebeplerde ise işlemler noter onaylı vekâletle yapılabilecek. Kayıt sürecinin ardından hazırlık eğitimi 13 Nisan'da başlayacak.