Akademide kadın sayısı artıyor

Türkiye'de kadınların yükseköğretime katılımı ve akademideki etkinliği artmaya devam ediyor. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında kadın oranı yükselişini sürdürüyor. Akademideki kadınların oranı yüzde 47 ile en yüksek seviyeye ulaştı. 2024 yılı verilerine göre üniversitelerde 3 milyon 873 bin 437 kadın, 3 milyon 457 bin 495 erkek öğrenci olmak üzere toplam 7 milyon 330 bin 932 öğrenci öğrenim görüyor. Buna göre yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53'e erişti. Öte yandan Türkiye'deki üniversitelerde toplam 184 bin 21 öğretim elemanı görev yapıyor. Bunlardan 97 bin 532'si erkek, 86 bin 489'u ise kadın. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47'ye çıktı.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ERİŞTİ

Bu oranla akademideki kadın oranı en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da erkekleri geride bıraktı. Toplam araştırma görevlisinin yüzde 55'i, öğretim görevlisi kadrosunun ise yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor. Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35'ini, doçentlerin yüzde 43'ünü, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48'ini yine kadınlar teşkil ediyor. ANKARA