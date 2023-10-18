Akademik başarı anadille gelişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 45 olan sınıf geçme puanını Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltti. Bu puanların altında kalan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Uzmanlar ise başta Türkçe dersiyle ilgili alınan bu kararlara tam destek verdi.
BU KARAR NEDEN ALINDI?
Eğitimciler, "Sınıf geçmenin doğrudan Türkçe dersi ile ilişkilendirilmesi, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 temel beceride gelişmelerine destek olacaktır. Diğer derslerdeki başarılarına da olumlu yansıyacaktır'' dedi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife Seçer bu karara ilişkin "Öğrencilerin son 5 yıla ilişkin Türkçe dersindeki verilerini, sahadan idarecilerin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak masaya yatırdık. Araştırma sonuçlarımız, Türkçe dersiyle ilgili aldığımız önlemlerin bir ihtiyaç, bir gereklilik olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı. Seçer, akademik çalışma sonuçlarının, Türkçe dil becerisi yeterince gelişemeyen çocukların dönem derslerinde ve ikinci dili öğrenmede zorluklar yaşadığını gösterdiğini açıkladı.
UZMANLAR NE DİYOR?
Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER (Bilfen İlköğretim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanı):
İlkokuldan
itibaren okuma, yazma, konuşma
ve dinleme becerilerinin süreç
temelli olarak ölçülmesine göre
yapılandırılmış bir Türkçe öğretimi,
öğrencilerin tüm derslerdeki başarılarını
olumlu yönde etkileyecektir. Temel
dil becerilerine hâkim bir öğrenci, ölçme
aracı ne olursa olsun akademik olarak
tüm sınavlarda başarılı sonuçlar
elde edebilir. Ancak yaygın bir yanılgı
da ne yazık ki öğrenmenin tek
çıktısı olarak öğrencilerimizin girdiği
liselere geçiş ya da üniversite
sınavı gibi sınavların görülmesidir.
Öğrencinin bilişsel gelişimini süreç
temelli olarak gözlemleyip bu süreci
gerekli hususlarda desteklemek çok
daha verimli sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.
İbrahim ESER (Bilfen İlköğretim Kurumları Ölçme Değerlendirme Başkanı):
Ortaokullarda Türkçe, liselerde
Türk Dili ve Edebiyatı
ve her iki kademede de yabancı
dil sınavlarının 4 temel beceriyi
(dinleme, konuşma, okuma
ve yazma) ölçecek şekilde yapılmasına
karar verildi. Bu karar
ile orta ve uzun vadede yetişen
nesillerimiz için, doğru
uygulamaların eğitmenler
tarafından kullanılması
ile çok güzel sonuçlar
alınabileceğini öngörebiliriz.
Çocuklarımızın biçimlendirici
değerlendirme yöntemleri kullanılarak,
tüm öğrenme süreçlerinde
öğretmenlerimizin rehberliğinde
yetişmesini sağlayacaktır.