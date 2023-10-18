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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Akademik başarı anadille gelişiyor

MEB sınıf geçme puanını Türkçe’de 70’e yükseltti. Uzmanlar Türkçe’ye verilen bu önemi destekliyor. Türkçe öğretiminin, öğrencilerin tüm derslerdeki başarılarını olumlu yönde etkileyeceği öngörülüyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Akademik başarı anadille gelişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 45 olan sınıf geçme puanını Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltti. Bu puanların altında kalan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Uzmanlar ise başta Türkçe dersiyle ilgili alınan bu kararlara tam destek verdi.

BU KARAR NEDEN ALINDI?
Eğitimciler, "Sınıf geçmenin doğrudan Türkçe dersi ile ilişkilendirilmesi, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 temel beceride gelişmelerine destek olacaktır. Diğer derslerdeki başarılarına da olumlu yansıyacaktır'' dedi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife Seçer bu karara ilişkin "Öğrencilerin son 5 yıla ilişkin Türkçe dersindeki verilerini, sahadan idarecilerin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak masaya yatırdık. Araştırma sonuçlarımız, Türkçe dersiyle ilgili aldığımız önlemlerin bir ihtiyaç, bir gereklilik olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı. Seçer, akademik çalışma sonuçlarının, Türkçe dil becerisi yeterince gelişemeyen çocukların dönem derslerinde ve ikinci dili öğrenmede zorluklar yaşadığını gösterdiğini açıkladı.




UZMANLAR NE DİYOR?

Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER (Bilfen İlköğretim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanı): İlkokuldan itibaren okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin süreç temelli olarak ölçülmesine göre yapılandırılmış bir Türkçe öğretimi, öğrencilerin tüm derslerdeki başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Temel dil becerilerine hâkim bir öğrenci, ölçme aracı ne olursa olsun akademik olarak tüm sınavlarda başarılı sonuçlar elde edebilir. Ancak yaygın bir yanılgı da ne yazık ki öğrenmenin tek çıktısı olarak öğrencilerimizin girdiği liselere geçiş ya da üniversite sınavı gibi sınavların görülmesidir. Öğrencinin bilişsel gelişimini süreç temelli olarak gözlemleyip bu süreci gerekli hususlarda desteklemek çok daha verimli sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.
İbrahim ESER (Bilfen İlköğretim Kurumları Ölçme Değerlendirme Başkanı): Ortaokullarda Türkçe, liselerde Türk Dili ve Edebiyatı ve her iki kademede de yabancı dil sınavlarının 4 temel beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ölçecek şekilde yapılmasına karar verildi. Bu karar ile orta ve uzun vadede yetişen nesillerimiz için, doğru uygulamaların eğitmenler tarafından kullanılması ile çok güzel sonuçlar alınabileceğini öngörebiliriz. Çocuklarımızın biçimlendirici değerlendirme yöntemleri kullanılarak, tüm öğrenme süreçlerinde öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişmesini sağlayacaktır.
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Akademik başarı anadille gelişiyor
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