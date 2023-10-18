Akademik başarı anadille gelişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 45 olan sınıf geçme puanını Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltti. Bu puanların altında kalan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Uzmanlar ise başta Türkçe dersiyle ilgili alınan bu kararlara tam destek verdi.Eğitimciler, "Sınıf geçmenin doğrudan Türkçe dersi ile ilişkilendirilmesi, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 temel beceride gelişmelerine destek olacaktır. Diğer derslerdeki başarılarına da olumlu yansıyacaktır'' dedi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife Seçer bu karara ilişkin "Öğrencilerin son 5 yıla ilişkin Türkçe dersindeki verilerini, sahadan idarecilerin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak masaya yatırdık. Araştırma sonuçlarımız, Türkçe dersiyle ilgili aldığımız önlemlerin bir ihtiyaç, bir gereklilik olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı. Seçer, akademik çalışma sonuçlarının, Türkçe dil becerisi yeterince gelişemeyen çocukların dönem derslerinde ve ikinci dili öğrenmede zorluklar yaşadığını gösterdiğini açıkladı.İlkokuldanitibaren okuma, yazma, konuşmave dinleme becerilerinin süreçtemelli olarak ölçülmesine göreyapılandırılmış bir Türkçe öğretimi,öğrencilerin tüm derslerdeki başarılarınıolumlu yönde etkileyecektir. Temeldil becerilerine hâkim bir öğrenci, ölçmearacı ne olursa olsun akademik olaraktüm sınavlarda başarılı sonuçlarelde edebilir. Ancak yaygın bir yanılgıda ne yazık ki öğrenmenin tekçıktısı olarak öğrencilerimizin girdiğiliselere geçiş ya da üniversitesınavı gibi sınavların görülmesidir.Öğrencinin bilişsel gelişimini süreçtemelli olarak gözlemleyip bu sürecigerekli hususlarda desteklemek çokdaha verimli sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.Ortaokullarda Türkçe, liselerdeTürk Dili ve Edebiyatıve her iki kademede de yabancıdil sınavlarının 4 temel beceriyi(dinleme, konuşma, okumave yazma) ölçecek şekilde yapılmasınakarar verildi. Bu kararile orta ve uzun vadede yetişennesillerimiz için, doğruuygulamaların eğitmenlertarafından kullanılmasıile çok güzel sonuçlaralınabileceğini öngörebiliriz.Çocuklarımızın biçimlendiricideğerlendirme yöntemleri kullanılarak,tüm öğrenme süreçlerindeöğretmenlerimizin rehberliğindeyetişmesini sağlayacaktır.