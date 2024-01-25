Akademisyen ve Öğretim Görevlisi Farkı Nedir? Öğretim Görevlisi ve Akademisyen Aynı Mı?

Akademisyen ve öğretim görevlisi arasındaki farklar, deneyim ve tamamlanıp tamamlanmayan doktora ile ilgilidir. Doktorasını tamamlamış kişiler öğretim üyesi yani akademisyen unvanı kazanırken, öğretim görevlisi bu unvanı elde edemez. Dilerseniz, öğretim görevlisi ve akademisyen aynı mı, birlikte inceleyelim...

AKADEMİSYEN VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ FARKI NEDİR?

Yüksek öğretim kanununun 2547 sayılı maddesinde belirtildiği üzere, öğretim görevlisi; bulunduğu mevcut üniversite içerisinde, uygulamalar yapmakla ve dersler vermekle yükümlü olan öğretim elemanıdır. Öğretim görevlisi bu tanımının yanında doktora gerekliliğine bağlı değildir. Fakat akademisyen yahut diğer bir tanım ile öğretim üyesi, doktora gerekliliğine bağlı olan ve bu gerekliliği tamamlayarak doktorasını tamamlamış kişilerdir. Akademisyen ve öğretim görevlisi arasındaki en büyük fark da doktora gerekliliğidir. Öğretim görevlisi yüksek lisans şartı ile göreve başlayabilmektedir. Yine öğretim görevlileri fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve çeşitli enstitülerde dersler verebilir ve eğitim araştırmaları yapabilirler. Ayrıca öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam eden kişiler, istekleri doğrultusunda; yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra doktoraya başlayabilir ve doktoralarını bitirdikten sonra doçentliğe başlayarak öğretim üyesi olarak mesleki hayatlarına devam edebilirler.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE AKADEMİSYEN AYNI MI?

Öğretim görevlisi ve akademisyen bazı çalışma biçimlerinde aynı olsa da, genel bir tanımlama yapılması gerekir ise birbirlerinden tamamen farklıdır. Akademisyenlik bir diğer tanımı ile öğretim üyeliği demektir. Öğretim üyeleri lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik aşamalarının hepsini tamamlamış olan ve yüksek deneyimleri ile üniversitede görevine başlamış kişiler yahut bilim insanları olarak adlandırılabilmektedir. Öğretim görevlileri ise lisans ve yüksek lisanslarını tamamlayarak üniversitelerde görev alabilen öğretmenler olarak tanımlanabilmektedir. Doktora ve doçentlik aşamalarını tamamlamadan üniversite veya enstitülerde görev alabilmektedirler. Genel olarak bakıldığında ise; akademisyen veya öğretim üyesi kişiler; doçent, yardımcı doçent ve profesör unvanlarını alabilmektedir. Fakat bu durum öğretim görevlisi için geçerli değildir, öğretim görevlileri yalnıca üniversitede ders veren kişilerdir.