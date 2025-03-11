Akademisyenler halkla buluşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi, bilimi kampüs dışına çıkarıyor. Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi Türkiye'nin tüm şehirlerindeki üniversiteleriyle birlikte eşzamanlı olarak mayıs ayında "Bilim Kafe" etkinliğinin ilkini yapacak. Üniversite hocaları kafelerden kadınlar lokaline, millet bahçelerinden vapur ve trenlere, madenlerden kazı alanlarına, köy kahvelerinden uçaklara, tarlalara kadar halka açık mekânlarda vatandaşlarla bir araya gelerek üniversitelerdeki bilimsel çalışmaları kolay anlaşılır bir şekilde halka anlatacaklar. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde geçtiğimiz ay kurulan Bilim İletişimi Ofisi, üniversitelerin bilimsel çalışmalarını ülkemizde ve uluslararası platformlarda görünür kılmayı ve bilimle toplum arasındaki bağları geliştirmeyi amaçlıyor. "Bilim Kafe" buluşmasında yapay zekâdan hayvancılıktaki ıslah çalışmalarına, müsilajdan akıllı tarıma, çip organlardan kuantum fiziğine kadar çok çeşitli konular kolay anlaşılır bir şekilde, ders olarak vatandaşlara aktarılacak. Katılımcılara kahve veya çay ikramı yapılacak, katılım herkese açık olacak.