Akadlar Nerede Kuruldu Ve Kim Tarafından Yıkıldı? Akad İmparatorluğu Özellikleri Ve Hakkında Detaylar

İlk çağ uygarlıklarından biri olan Akadlar, Sami olarak da adlandırılan Arap ırkına mensuptular. Akadlar Devleti, medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'da filizlenmiştir. Topraklarından göç eden Akadlar, Sümer topraklarında işçi olarak çalışmıştılar. Akadlar devletinin kurucusu Sargon'un yönetiminde ayaklanmış ve kendi medeniyetlerini kurmayı başarmışlardır. Her bir şehrinde ayrı bir kralın olduğu Akadlar medeniyetinde, merkezi yönetim sistemi uygulanırdı.

AKADLAR KİMDİR?

Akadlar hakkında bilgiler; Mari, Susa, Gasur ve Tell Bırak arkeoloji kazılarında edinilmiştir. Akadlar devletinin kurucusu tarihsel bilgilere göre Sargon olarak kabul görmektedir. Medeniyetin kurucusu olarak kabul edilen Sargon ve Naram Sin adındaki torununa ait tarihi zafer abideleri bulunmaktadır. Şarthamhari ve Manishistu ise Akadlar dönemine ait olan diğer belgelerdir. İlkçağ uygarlıklarından biri olan Akadlar, milattan önce 2350 ve 2150 yılları arasında Mezopotamya'da var olmuştur. Köken olarak Arap yani Sami ırkından olan Akadlar kültürel olarak Sümerlere benzemektedir. Medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'da varlık gösteren Akadlar'ın kendilerine özgü bir yönetim biçimi vardır. Sargon tarafından kurulan Akadlar'ın başkenti Agede yani Akkad'dır. Akad devleti adını başkenti olan Agede'den almıştır. Günümüzde Irak, İran, Türkiye, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün topraklarında varlık göstermektedir. Sümer topraklarında işçi olarak çalışan Akadlar, kurucuları Sargon yönetiminde ayaklanmıştır. Sümer şehirlerinden Umma, Uruk, Ur ve Lağaş kentlerini ele geçiren Sargon Sümer yönetimine son vermiştir. Akadlar imparatorluğunun kurucusu olan Sargon Mezopotamya'da siyasi birliği sağlamış ve kendisini Dünya Kralı yani "Şarkişşati" ünvanını vermiştir.

AKADLAR İMPARATORLUĞU ÖZELLİKLERİ

İlkçağ uygarlıklarından biri olan Akadlar İmparatorluğu özellikleri merak edilmektedir. Mezopotamya'da varlık gösteren Akadlar köken olarak Sami yani Arap ırkına mensuptular. Akadlar Mezopotamya'ya göç etmiş ve Mezopotamya'nın kurucusu olan Sümerler'den etkilenmişlerdir. Başlarda Sümer şehirlerinde işçi olarak çalışan Akadlar, Sargon yönetiminde ayaklanarak kendi devletlerini kurdular. Şehir devletleri şeklinde yönetilen Akadların her bir şehrinde ayrı krallar bulunurdu. Merkezi yönetim sistemini kuran Akadlar, mutlak monarşiyi benimseyip dünyadaki ilk merkezi krallık sistemini kurdular. İşte, tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan Akadlar imparatorluğu özellikleri:

Milattan önce 2350 ve 2150 yılları arasında Mezopotamya'da varlık göstermiştir.

Köken olarak Sami, Arap ırkına mensuplar.

Akadlar, ilk merkezi krallık sistemini kurdular.

Kurucusu Sargon olarak kabul edilir.

Akadlar, ilk imparatorluğu kurdular.

Hükümet sistemi olarak mutlak monarşiyi benimsediler.

Dünyadaki ilk düzenli orduyu Akadlar kurdular.

Mezopotamya'ya göç ederek Sümer şehirlerinde işçilik yaptılar.

Sargon yönetiminde ayaklanarak kendi devletlerini kurdular.

İlk İmparatorluğu da Akadlar kurmuştur.

Şehir devletleri şeklinde yönetilen Akadların her bir şehrinde ayrı krallar bulunurdu.

Asurlar ise Akadlar imparatorluğunu devamı niteliğindedir.

AKADLAR NEREDE KURULDU, AKADLAR KİM TARAFINDAN YIKILDI?

Akad Milattan önce 2334-2150 yılları arasında kurulmuştur. Sümerler'in topraklarına göç edip orada işçi olarak çalışan Akadlar ayaklanarak kendi devletlerini kurdular. Akadlar hakkındaki bilgiler yapılan tarihi kazılar vasıtasıyla elde edilmiştir. Sargon başkenti Agede yani Akkad olan Akad imparatorluğunun kurucusu olarak kabul edilir. Mezopotamya'da var olan Akadlar kim tarafından yıkıldı? sorusuna cevap olarak Gutiler gösterilebilir. Mezopotamya'nın ardından Orta Babil bölgesinde bir toprak parçası olarak varlığını sürdüren Akadlar'ı, milattan önce 2154 yılında Gutiler ortadan kaldırmıştır.