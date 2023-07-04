Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Akarsu Yatağı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Akarsu Yatağı Nedir?
Giriş Tarihi: 4.7.2023 10:40 Son Güncelleme: 4.7.2023 10:40

Akarsu Yatağı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Akarsu Yatağı Nedir?

Pek çok kişinin akarsu yatağı bulmaca cevabı hakkında fikir edinmeye çalıştığı bilinir. Çünkü “Bulmacada akarsu yatağı nedir?” sorusuna yanıt olan 4 ve 5 harfli sözcükler mevcuttur. Bu nedenle ilk olarak akarsu yatağı 4 harfli cevaplarının belirtilmesi gerekir. Daha sonra ise bulmacada bu ifadeye karşılık gelen sözcüğün 5 harfli olduğunu gören kişiler için alternatif yanıtların açıklanması mümkündür.

Akarsu Yatağı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Akarsu Yatağı Nedir?

Akarsu yatağı bulmaca cevabı hakkında araştırma yapanlar için bu ifadeyi karşılayan 4 harfli sözcüğün merak konusu olduğu görülür. Ancak "Bulmacada akarsu yatağı nedir?" sorusuna yanıt olan iki ayrı 4 harfli sözcüğün mevcut olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla bulmacalarda karşılaşılan akarsu yatağı 4 harfli cevaplarına eksiksiz olarak değinilmelidir. Yine bulmacalarda yer alan 5 harfli akarsu yatağı cevabının da açıklanması gerekir.

Akarsu Yatağı Bulmaca Cevabı Nedir?

Dere, nehir veya herhangi bir akıntının fiziksel sınırlarına yatak denir. Bu bağlamda akarsu yatağı da bu akıntının sınırlandığı alan ve suyun dolduğu çukur kısım olarak açıklanabilir. Akarsu yatağının halk arasında farklı isimlerle anıldığı görülür. Dolayısıyla "Bulmacada akarsu yatağı nedir?" sorusuna yanıt arayan pek çok kişinin mevcut olduğu söylenebilir. Bulmacalarda akarsu yatağına karşılık gelen ifade genelde 4 harften oluşur. Bu durumda cevap kısmına akarsu yatağı 4 harfli adı olan akak sözcüğü yazılabilir. Bununla birlikte bulmacalarda akarsu yatağını temsil eden cevabın 5 harfli olabildiği de görülür. Dolayısıyla akarsu yatağının bulmacadaki alternatif cevapları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 4 harfli alternatif akarsu yatağı cevabı: Sala
  • 5 harfli akarsu yatağı cevabı: Mecra

ARKADAŞINA GÖNDER
Akarsu Yatağı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Akarsu Yatağı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA