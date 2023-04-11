Akarsuların İlk Doğduğu Yere Ne Denir? Akarsuların Doğduğu Yere Ne Denir, Nasıl Adlandırılır?

Yerkürede suların belli bir noktada birleşerek akmasıyla meydana gelen su, akarsu olarak tanımlanmaktadır. Akarsuyun birçok farklı boyuta ve isme sahip türü mevcuttur. Bu yazımızda sizler için akarsuların ilk doğduğu yere ne denir, akarsuların doğduğu yere ne denir, nasıl adlandırılır gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Akarsuların İlk Doğduğu Yere Ne Denir?

Akarsu, isminden de belli olduğu üzere aralıksız ya da bir mevsim süresi kadar akan suyu ifade etmektedir. Akarsular hakkında bilgi sahibi olmak için coğrafya konusunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Son dönemlerde birçok kişi akarsuların doğduğu yer nasıl adlandırılır diye merak etmektedir. Akarsu, birbirinden farklı boyutlarda olabilmektedir. Küçük olan akarsu çay olarak tanımlanırken büyük olan akarsu nehir olarak karşımıza çıkar. Pek çok kişi akarsuların doğduğu yere ne denir sorusunun yanıtı için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Akarsuların ilk doğduğu yer kaynak olarak isimlendirilmektedir.

Akarsu Ağzı Nedir?

Akarsular birbirinden farklı kollara ayrılmaktadır. Bu kolların toplandığı alan, akarsu havzası olarak tabir edilmektedir. Denize kadar akabilen akarsular, açık havza olarak bilinirken denize kadar akamayan ve bu durum neticesinde göle dökülen sular da kapalı havza olarak bilinmektedir. Akarsuyun doğduğu yer kaynak olarak ifade edilirken döküldüğü alan ise akarsu ağzı olarak tanımlanmaktadır. Akarsuların denize ya da göle aktığı yerler ağız olarak tabir edilmektedir.