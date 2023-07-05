Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri - Akarsuların Aşındırma ve Birikim Şekilleri Nelerdir?

Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri birbirinden farklı özellik gösterir. Her şeklin meydana gelmesinde farklı faktörler söz konusudur. Akarsu aşınım şekilleri incelenirken de her bir etkeni dikkate almak gerekiyor. Bunda akarsuyun eğiminden akış hızına kadar her faktör incelenir. Bundan dolayı akarsuların aşındırma ve birikim şekilleri nelerdir sorusunun yanıtını araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.
Akarsular belirli bir yatak boyunca akan sulardır. Yağışlarla birlikte akışa geçen bu suların bir kısmı son derece yüzeysel şekilde akar. Bazı akarsular ise daha derin akışa sahiptir. Bununla birlikte akarsuların doğduğu alanlara kaynak adı verilir. Kaynaklar yukarı çığır olarak da isimlendirilmektedir. Havza ise akarsuyun kaynağı ile ağzı arasında kalan ve akarsuya suyu veren kısım olarak tanımlanabilir. Akarsular aktıkları ve ulaştıkları yerlerde çeşitli şekiller meydana getirirler.
Akarsular yatak eğitimi ve akış hızının çok olduğu yerlerde birtakım aşınım durumu meydana getirirler. Bu faaliyetleri sonrasında da akarsular tarafından oluşturulan aşınım şekilleri ortaya çıkar. Bu şekilleri şu şekilde açıklamak mümkün olur:
Vadiler akarsular tarafından meydana getirilen en önemli aşındırma şekilleri arasında yer alırlar. Akarsuların içerisinde akış gösterilen doğal yataklar vadi olarak nitelendirilmektedir. Vadiler de kendi içinde farklı şekilde ayrıma tabi tutulur. Bunlar:
Bu şekillerin tamamı vadi aşındırma şekli içerisinde incelenir.
Dev kazanı akarsuların çağlayanlar meydana getirerek döküldükleri yerlerde aşındırdıkları şekillerdir. Dev çukurlar oluşturur ve bunlar da dev kazanı olarak isimlendirilir.
Peri Bacaları, sel ve yağmur sularının farklı dirençlerdeki aşındırmaları ile oluşan şekillerdir. Dolaylı olarak rüzgarın etkisinden bahsetmek de mümkündür. Bunun nedeni toprak yapısının volkanik küf, bazalt- andazit ve tüf gibi kayaçların bulunmasından kaynaklıdır.
Sağanak yağışların olduğu yarı kurak yerlerde görülen şekillerdir. Yerleşme ve tarım açısından uygun olmayan bu alanlar İç Anadolu'da oldukça yaygındır.
Akarsuların meydana getirmiş olduğu şekillerdendir. Akarsular tarafından derince yarılan ve birbirinden ayrılan dalgalı oldukça yüksek düzlüklerdir. En çok plato olan bölge ise İç Anadolu Bölgesi'dir.
Bu şekiller ise akarsuların yüksek yerleri aşındırması ve çukurlukları doldurması ile oluşur. Akarsuyun bu faaliyeti ile birlikte arazı uzun bir süre sonra hafif dalgalı ve deniz seviyesinde düzlük haline gelir. Yaşlı arazilerde çok sık görülmektedir.
Akarsu birikim şekilleri de aşındırma gibi belli bir sürede meydana gelir. Yatak eğitimi az ise ve akış hızı azsa birikim şekillerine rastlanır. En önemli akarsu birikim şekilleri ise şunlardır:
Dağ yamaçlarından inen akarsu suları düzlük alanlara geldiğinde içinde taşıdıkları malzemeleri biriktirirler. Bunun sonucunda da yarım koni şeklini alırlar. Bunlar birikinti konisi olarak isimlendirilir.
Dağların etek kısımlarında meydana gelen birikinti konileri yan yana gelerek dağ eteği ovalarını oluştururlar. Hafif dalgalı düzlük şeklindedirler.
Dağ içi ovası da akarsuların getirmiş olduğu malzemeleri biriktirirler. Bu malzemeler dağ içi ovaları oluştururlar.
Akarsuların denize yaklaştıkları yerlerde eğim daha da azalır. Böyle yerlerde taşınan alüvyonlar birikir. Alçak kıyı düzlükleri meydana gelir. Bunlar taban seviyesi ovası olarak isimlendirilir.
Akarsular tarafından taşınan alüvyonlar deniz içerisinde biriktirme yaparlar. Böylece üçgen şeklinde delta ovaları oluşur.
Kum adası olarak da isimlendirilir. Akarsu yatağında eğim azalan yerlerde yatak genişleme yapar. Alüvyonların suyun çekilmesi ile yüzeye çıkması ırmak adalarını meydana getirir.