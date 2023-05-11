Akçay Nerede? Akçay Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Akçay, ülkemizin önemli tatil beldeleri arasında sayılır. Akçay nerede sorusu da çok kişi tarafından merak edilir. Akçay nereye bağlı sorusunu da merak edebilirsiniz. Söz konusu ilçede bulunan termal kaplıcalar astım hastalarına da çok iyi gelir. Akçay nerenin ilçesi incelemesinde bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Akçay hangi ile bağlı şeklinde de konu ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Akçay'a nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Akçay Nerede?

Akçay, Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı olan bir tatil beldesidir. Akçay'ın Edremit'e olan mesafesi sadece 8 km'dir. Kaz Dağları'nın yemyeşil ormanları bu tatil beldesinde Ege Denizi'nin tertemiz denizi ile buluşmaktadır. Bu özelliği ile Akçay, huzur dolu ortamı ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Akçay, nüfusu 10 bin dolaylarında olan bir tatil beldesidir. Yaz aylarında beldenin nüfusu 2 katından fazla kişiye ulaşır. Kış döneminde de Akçay'ı ziyaret eden çok sayıda ziyaretçi vardır. Akçay'da bulunan termal kaplıcalar huzur dolu bir tatil deneyimi yaşamanızı sağlar.

Akçay'a Nasıl Gidilir?

Akçay, birçok bölgeden ziyaretçiyi ağırlayan bir tatil beldesidir. İstanbul'a 350 km mesafede olan Akçay'a buradan gelen misafirler 4 saatte ulaşabilirler. Ankara ile Akçay arasındaki mesafe ise 640 km'dir. Ankara'dan buraya gelmek istediğinizde ise yaklaşık 8 saat yolculuk süreniz olacaktır. Balıkesir ile Akçay arasındaki mesafe ise 95 km'dir. Yaklaşık 1,5 saatte bu mesafe alınabilir.

Akçay'a gelmek için havayolunu da tercih edebilirsiniz. Balıkesir Koca Seyit Havaalanı'nın Akçay'a mesafesi sadece 17 km'dir. Havaalanından Akçay'a kalkan servis araçları olduğu gibi taksi ile de Akçay'a gidebilirsiniz. Akçay'a ulaşmak için hava, kara ve deniz yolu alternatiflerini kullanabilirsiniz. Bölgedeki turistik ve tarihi zenginlikleri dolaşmak için özel aracınızla buraya gelmeniz çok daha uygun olacaktır.