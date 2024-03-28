Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Akdeniz Bölgesi kıyı şeridi ılıman iklime sahipken, iç kesimlerde karasal iklim hakimdir. Bölgenin yağış miktarı ılıman iklim hakim olan kıyı şeridinde daha fazla, karasal iklim hakim olan iç kesimlerde ise daha azdır. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı Akdeniz Bölgesi'nde yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir gibi konular tarımla uğraşanlardan tutun bölge halkının beslenme yollarına kadar bir çok dalda bilinmesi gereken konuların başında yer alabilir.

Akdeniz Bölgesi'nde Yetişen Tarım Ürünleri

Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biridir. Bölgenin ılıman iklimi ve verimli toprakları, birçok farklı tarım ürününün yetiştirilmesine imkan sağlar. Bölgede yetişen başlıca tarım ürünlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Pamuk: Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin pamuk üretiminin %41'ini karşılar. Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep illeri pamuk üretiminin en yoğun olduğu illerdir.

Akdeniz Bölgesi'nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Tarım, Akdeniz Bölgesi'nin ekonomisi için önemli bir yere sahiptir. Bölgede tarımla uğraşan insan sayısı oldukça fazladır. Tarım, bölgenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.

Meyveler:

Turunçgiller : Portakal, mandalina, limon, greyfurt, turunç

Narenciye : Antalya'da bolca yetişen muz

Üzüm : Özellikle şaraplık ve sofralık üzüm

İncir : Kuru incir ve yaş incir

Kayısı : Malatya ve Kahramanmaraş'ta yoğun olarak yetişen kayısı

Zeytin : Yağlık ve sofralık zeytin

Nar : Antalya'da bolca yetişen nar

Kivi : Özellikle Mersin ve Antalya'da yetişen kivi

Ahududu: Mersin'de bolca yetişen ahududu

Sebzeler: