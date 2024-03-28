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Haberler Eğitim Haberleri Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.3.2024 15:12 Son Güncelleme: 28.3.2024 15:13

Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Dünya nüfusunun artması ve gıda ihtiyacının artması tarımın önemini daha da artırmaktadır. Tarım, gıda güvenliğinin sağlanması, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratılması için önemlidir. Her bölgenin kendine ait tarımsal ürünleri vardır ve ülkemizin en verimli topraklarından birinin bulunduğu Akdeniz Bölgesi’nde yetişen tarım ürünleri denildiği zaman akıllara birçok soru gelebilir. Bu sorulardan biri de Akdeniz Bölgesi’nde yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir gibi sorulardır.

Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Akdeniz Bölgesi kıyı şeridi ılıman iklime sahipken, iç kesimlerde karasal iklim hakimdir. Bölgenin yağış miktarı ılıman iklim hakim olan kıyı şeridinde daha fazla, karasal iklim hakim olan iç kesimlerde ise daha azdır. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı Akdeniz Bölgesi'nde yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir gibi konular tarımla uğraşanlardan tutun bölge halkının beslenme yollarına kadar bir çok dalda bilinmesi gereken konuların başında yer alabilir.

Akdeniz Bölgesi'nde Yetişen Tarım Ürünleri

Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biridir. Bölgenin ılıman iklimi ve verimli toprakları, birçok farklı tarım ürününün yetiştirilmesine imkan sağlar. Bölgede yetişen başlıca tarım ürünlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Pamuk: Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin pamuk üretiminin %41'ini karşılar. Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep illeri pamuk üretiminin en yoğun olduğu illerdir.

Akdeniz Bölgesi'nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Tarım, Akdeniz Bölgesi'nin ekonomisi için önemli bir yere sahiptir. Bölgede tarımla uğraşan insan sayısı oldukça fazladır. Tarım, bölgenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.

Meyveler:

  • Turunçgiller: Portakal, mandalina, limon, greyfurt, turunç

  • Narenciye: Antalya'da bolca yetişen muz

  • Üzüm: Özellikle şaraplık ve sofralık üzüm

  • İncir: Kuru incir ve yaş incir

  • Kayısı: Malatya ve Kahramanmaraş'ta yoğun olarak yetişen kayısı

  • Zeytin: Yağlık ve sofralık zeytin

  • Nar: Antalya'da bolca yetişen nar

  • Kivi: Özellikle Mersin ve Antalya'da yetişen kivi

  • Ahududu: Mersin'de bolca yetişen ahududu

Sebzeler:

  • Domates: Özellikle Antalya'da seralarda yetiştirilen domates

  • Biber: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen biber

  • Patlıcan: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen patlıcan

  • Salatalık: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen salatalık

  • Kabak: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen kabak

  • Fasulye: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen fasulye

  • Barbunya: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen barbunya

  • Bezelye: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen bezelye

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Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?
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