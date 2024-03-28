Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Akdeniz Bölgesi kıyı şeridi ılıman iklime sahipken, iç kesimlerde karasal iklim hakimdir. Bölgenin yağış miktarı ılıman iklim hakim olan kıyı şeridinde daha fazla, karasal iklim hakim olan iç kesimlerde ise daha azdır. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı Akdeniz Bölgesi'nde yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir gibi konular tarımla uğraşanlardan tutun bölge halkının beslenme yollarına kadar bir çok dalda bilinmesi gereken konuların başında yer alabilir.
Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biridir. Bölgenin ılıman iklimi ve verimli toprakları, birçok farklı tarım ürününün yetiştirilmesine imkan sağlar. Bölgede yetişen başlıca tarım ürünlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Pamuk: Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin pamuk üretiminin %41'ini karşılar. Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep illeri pamuk üretiminin en yoğun olduğu illerdir.
Tarım, Akdeniz Bölgesi'nin ekonomisi için önemli bir yere sahiptir. Bölgede tarımla uğraşan insan sayısı oldukça fazladır. Tarım, bölgenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.
Meyveler:
Turunçgiller: Portakal, mandalina, limon, greyfurt, turunç
Narenciye: Antalya'da bolca yetişen muz
Üzüm: Özellikle şaraplık ve sofralık üzüm
İncir: Kuru incir ve yaş incir
Kayısı: Malatya ve Kahramanmaraş'ta yoğun olarak yetişen kayısı
Zeytin: Yağlık ve sofralık zeytin
Nar: Antalya'da bolca yetişen nar
Kivi: Özellikle Mersin ve Antalya'da yetişen kivi
Ahududu: Mersin'de bolca yetişen ahududu
Sebzeler:
Domates: Özellikle Antalya'da seralarda yetiştirilen domates
Biber: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen biber
Patlıcan: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen patlıcan
Salatalık: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen salatalık
Kabak: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen kabak
Fasulye: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen fasulye
Barbunya: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen barbunya
Bezelye: Antalya ve Mersin'de yetiştirilen bezelye