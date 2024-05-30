Akdeniz Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Akdeniz Çocuk Üniversitesi, 20 öğrencinin mezun olduğu ilk mezuniyet töreni Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Beceri çalışmalarıyla dolu bir eğitim veren üniversite, öğrencilerin geleceğe daha donanımlı adımlarla ilerlemesine katkı sağladı. Mezuniyet törenine akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve velileri katıldı.

SAHNE ÖĞRENCİLERİN

Mezuniyet töreninde konuşma yapan öğrenciler, sahneye çıkarak duygularını ve deneyimlerini paylaştılar. Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Süreç boyunca gönüllü öğretmenlerin destek verdiği programda deprem bölgesinden iki öğrenci de katıldı. Hatay'dan Antalya'ya gelen Derin Damla Uçar, üniversiteyle tanıştığında yaşadığı duyguları ve deneyimleri anlattı.

DEPREMİN YARALARI SARILDI

Depremin ardından Antalya'ya gelen Mimar Sinan İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Derin Damla Uçar ise "Biz normalde Hatay'da yaşıyorduk. Depremin ardından Antalya'ya geldik. Hatay'dan Antalya'ya geldiğim için çok üzgündüm. Memleketimde olmayı çok istiyordum. Çok ağladım. Hatay'da arkadaşlarımı, akrabalarımı, yemeklerimi çok özlüyordum. Daha sonra Akdeniz Çocuk Üniversitesi'ne kayıt oldum. Zamanla çok mutlu olmaya başladım ve Hatay'a dönmeyi istemedim. Mezun olduğum için hem üzgünüm hem de heyecanlıyım. Beş yaşımdan beri kararlıyım, büyüyünce doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Mezuniyet töreninde konuşan Çocuk Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Sevinç Turkut, "Çocuk üniversitesi aslında dünyada çok yaygın bir uygulama. Temel çalışma prensibi ise şehirdeki okul çağındaki çocuklara kampüs kültürünü kazandırmak. 7-11 yaş aralığındaki öğrencileri kabul ediyoruz. Her hafta işlenen sabit derslerimiz var. Bilimsel süreç becerileri, drama, problem çözme ve okuduğunu anlama gibi farklı derslerimiz var. Çocuklara bilimsel düşünme, bilimsel süreç becerileri, öğretim programlarında desteklemeyi çok kıymetli buluyoruz. 64 öğrenci kapasitesi bulunan okulumuzdan 20 öğrenci mezun oldu." dedi.

BİRÇOK FAKÜLTEDEN GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİ

Süreç boyunca gönüllü öğretmenlerin destek verdiği programda deprem bölgesinden iki öğrencinin yer aldığını ifade eden Sevinç Turkut, bu öğrencilerin yeniden hayata uyumlu olmalarını sağladıklarını söyledi. Çocuk Üniversitesindeki atölyeler hakkında da bilgi veren Turkut, "Diğer fakültelerle birlikte yaptığımız çalışmalar bizim için çok kıymetli. Hocalara bu anlamda çok minnettarım. Atölyelerimizi cumartesi günleri gerçekleştiriyoruz. Tıp Fakültesinden, Mimarlık Fakültesinden, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya Devlet Konservatuarı, Fen Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi gibi pek çok fakülteden hocalar, öğrencilerle bir araya geldi" şeklinde konuştu.

YAZ OKULU BAŞLAYACAK

Haziran ayında yaz okuluna başlatacaklarını da aktaran Turkut, 10 haftalık yaz programını başlatacaklarını söyleyerek "Başvuru almaya başladık, kayıtlar başladı. Yaz okulumuz 24 Haziran'da açılacak. Çocuklar ölçme, değerlendirmeden sonra iki ayrı programa dahil olacak. Birinci ve ikinci sınıflar için matematik ve sanat, üçüncü ve dördüncü sınıflar için ise matematik ve bilim programımız hayata geçecek. Derslerimiz hafta içi sabahtan öğlene kadar sürecek. Öğrenciler şimdiden gelecekteki mesleğinin hayalini kuruyor. Mimar olmak isteyen, doktor, moda tasarımcısı olmak isteyen öğrencilerimiz var. Mesleki eşleşme fırsatı sunuyor olmamız bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA FELSEFE DERSİ

Çocuklar için felsefe alanında uygulamalı olarak 3 yıldır çalıştığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Ayperi Tuğçe Aybar, "Çocuklar için felsefe alanında uygulamalı olarak 3 yıldır çalışıyorum. Çocuk Üniversitesinde farklı etkinliklerle onların düşünsel ve diğer becerilerini geliştirmek heyecan verici. Çocuk Üniversitesinde matematik, fen, bilim alanındaki diğer uygulamalar da var. Bu uygulamalarla birlikte felsefe derslerinin işlenmesi, çocuklara ayrı bir yön kattı. Amerika, Avrupa ülkelerinde çocuklar için felsefe alanında çalışmalar uygulanıyor. Türkiye'de üniversite bünyesinde yapılmış olması benim için heyecan verici. Çünkü doktora tezimi bu alanda yapıyorum. Düşünen, sorgulayan ve hayatı anlamlandırmaya çalışan bireylere ihtiyacımız var. Bu anlamda katkı sunduğumuza inanıyorum" ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Simge Arifoğlu ise "Çocuk Üniversitesi için gönüllülük teklifi geldiğinde çok heyecanlandım. Burada olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Akdeniz Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan dördüncü sınıf öğrencisi Melis Vicir'in bankacı annesi Funda Dağtekin Vicir "Çocuğumuza farklı bir katkısı olması için, üniversite ortamı görmesi için kayıt yaptırmıştık. Kızımız çok memnun kaldı" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİ ÇOCUKLAR KONUŞTU

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dilek Hale Aybar, "Kızımız Melis Aybar için buradayız, özellikle sayısal konularda, özellikle okuduğunu anlama gibi derslerde aktif olarak eğitim aldılar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Konusunda uzman hocalarla beraber çocukların anlayabileceği şekilde konuların indirgenmesi çocuklara katkı sağladı diyebilirim." dedi.

Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan Melis Aybar, "Buradaki eğitim, okuldaki eğitimden daha farklı. Burada öğrenmek daha eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Melis Aybar'ın babası Makine Mühendisi Aybar Aybar ise, "Buradaki eğitimin Melis'in eğitimine, analitik düşünmeye katkı sağladığını düşünüyorum" dedi. Mezuniyet töreninde çocuk öğrenciler, sahneye çıkarak kürsüde konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.