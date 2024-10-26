Akdeniz Üni Bölümleri - Akdeniz Üniversitesi Bölümleri Nelerdir, Hangi Fakülteler Var?

Akdeniz Üniversitesi, sadece akademik başarılarıyla değil, sunduğu yaşam olanaklarıyla da öğrenciler için cazip bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Antalya'nın doğal güzellikleri ve ılıman iklimi, öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirmelerine olanak tanır. Akdeniz Üni bölümleri de bu ılıman iklimin bir parçası olarak keyifli bir eğitim almanızı sağlar. Akdeniz Üniversitesi bölümleri nelerdir, hangi fakülteler var gibi sorular bu üniversiteyi daha iyi tanımamızı sağlar.

Akdeniz Üni Bölümleri

Akdeniz Üniversite'si 4 yıllık bölümleri inceleyecek olursak eğer:

• Alman Dili ve Edebiyatı

• Arkeoloji

• Bahçe Bitkileri

• Beslenme ve Diyetetik

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

• Bitki Koruma

• Biyoloji

• Coğrafya

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

• Çevre Mühendisliği

• Çocuk Gelişimi

• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

• Diş Hekimliği

• Ekonometri

• Ekonomi ve Finans

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

• Felsefe

• Fen Bilgisi Öğretmenliği

• Finans ve Bankacılık

• Fizik

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Gazetecilik

• Gerontoloji

• Gıda Mühendisliği

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• Hemşirelik

• Hemşirelik

• Hukuk

• İç Mimarlık

• İktisat

• İlahiyat

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği

• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

• İngilizce Öğretmenliği

• İnşaat Mühendisliği

• İşletme

• Jeoloji Mühendisliği

• Kimya

• Latin Dili ve Edebiyatı

• Makine Mühendisliği

• Maliye

• Matematik

• Mimarlık

• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Özel Eğitim Öğretmenliği

• Pazarlama

• Peyzaj Mimarlığı

• Psikoloji

• Radyo, Televizyon ve Sinema

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Reklamcılık

• Rekreasyon Yönetimi

• Rus Dili ve Edebiyatı

• Sanat Tarihi

• Sınıf Öğretmenliği

• Sigortacılık

• Sinema ve Televizyon

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

• Sosyal Hizmet

• Sosyoloji

• Spor Yöneticiliği

• Su Ürünleri Mühendisliği

• Şehir ve Bölge Planlama

• Tarım Ekonomisi

• Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

• Tarımsal Biyoteknoloji

• Tarımsal Yapılar ve Sulama

• Tarih

• Tarla Bitkileri

• Tıp

• Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

• Turizm İşletmeciliği

• Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

• Turizm Rehberliği

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Türkçe Öğretmenliği

• Uluslararası İlişkiler

• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

• Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

• Yönetim Bilişim Sistemleri

• Zootekni

Akdeniz Üniversitesi Bölümleri Nelerdir, Hangi Fakülteler Var?

Akdeniz Üniversitesi'nin fakültelerini inceleyecek olursak eğer:

• Adalet Meslek Yüksekokulu

• Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu

• Diş Hekimliği Fakültesi

• Edebiyat Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• Elmalı Meslek Yüksekokulu

• Fen Fakültesi

• Finike Meslek Yüksekokulu

• Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• Hemşirelik Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• İlahiyat Fakültesi

• İletişim Fakültesi

• Kemer Denizcilik Fakültesi

• Korkuteli Meslek Yüksekokulu

• Kumluca Meslek Yüksekokulu

• Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Manavgat Meslek Yüksekokulu

• Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

• Manavgat Turizm Fakültesi

• Mimarlık Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

• Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

• Serik İşletme Fakültesi

• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

• Spor Bilimleri Fakültesi

• Su Ürünleri Fakültesi

• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

• Tıp Fakültesi

• Turizm Fakültesi

• Uygulamalı Bilimler Fakültesi

• Ziraat Fakültesi