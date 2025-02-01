Akif’in emaneti gençlere anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" ortak temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl etkinlikler kapsamında öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavraması, geçmiş ile gelecek arasında milli manevi ve tarihi bağlar kurması, milli bilincini güçlendirmesi amacıyla "İstiklal Marşı" konulu resim yarışması düzenlenecek. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması" gerçekleştirilecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ortaöğretim öğrencileri arasında milli ve manevi değerleri yansıtan "Bir yıldız, bir hilal, ilelebet istiklal" temalı kompozisyon yarışması yapılacak.