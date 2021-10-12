Akıllı Zıt Anlamlısı Nedir? Akıllı Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Akıllı kelimesinin cümle içerisinde en önemli görevi sıfattır. Bir ismin önüne gelerek o ismi nitelemektedir. Bunun haricinde akıllı kelimesin 6 farklı anlamı bulunmaktadır. Bu kadar fazla anlam içermesinin nedeni genel bir anlamı ifade etmesidir.

AKILLI KELİMESİNİN ANLAMI

Türkçede birçok sözcüğün belirli anlam ilişkileri vardır. Akıllı sözcüğü bu bakımdan zengin bir kelimedir. Bu anlam ilişkilerini öğrenmek akıllı kelimesinin anlamını öğrenmede oldukça önemlidir. Akıllı kelimesinin eş anlamlısı 'uslu' sözcüğüdür. Bu bilgiler ışığında akıllı sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilme yeteneği olan, aklını iyi ve yolunca kullanmasını bilen, aklı olan.

Doğru düşünen, sağduyulu.

Düşüncesiz birine, düşüncesizliğini dolaylıca anlatmada şaka yollu söylenir.

Aptal, budala, şapşal.

Yaramaz olmayan, yaramazlık etmeyen, ağırbaşlı.

Ağırbaşlı, uslu olarak, akıllıca.

AKILLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Akıllı sözcüğünün birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeleri öğrenmek, kelimenin zıt anlamını daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. Akıllı sözcüğünün eş anlamlıları 'zeki, bilmiş, ukala, uslu' sözcükleridir. Bu bilgilere bakarak akıllı sözcüğünün zıt anlamlıları ise 'aptal, budala, ahmak, sersem' sözcükleridir. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Eğer sen akıllı biri olmasaydın insanlara zarar vermeye başlardın.

Onun zeki bir insan oluşu cahiliyetin önlenmesine yardımcı oldu.

Kendisi budalaların arasında bir dakika bile geçirmek istemez.

Bir insanın aptal olması için insanlıktan çıkması gerekmez.

AKILLI KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Akıllı sözcüğünün birçok anlamı bulunduğu için pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu belirttiğimiz kelimelere şunları örnek gösterebiliriz: