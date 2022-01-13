Akım Şiddetini Ne Ölçer? Akım Şiddeti Nedir, Ne İle Ölçülür?

Elektrik akımı, bir elektrik devresi üzerinden birim zamanda geçen elektron sayısı şeklinde ifade edilebilir. Bu akımın şiddet birimi ise amperdir. Amper, A harfi ile kısaltma şeklinde ifade edilir. Elektrik akım şiddetinin sembolü ise "I" harfidir. Elektrik devresi üzerindeki eksi uçtan artı uca doğru, birim zamanda geçen elektron miktarı, yani elektronların akış hızı şeklinde ifade edilebilecek olan akım şiddeti, "ampermetre" adlı aletle ölçülür.

Ampermetre çalışma prensibi nedir?

Elektrik devresi üzerinden geçen akım şiddetini ölçmek için, ampermetre aleti devre üzerindeki herhangi bir devre bileşeni arasına seri olarak bağlanır. Ampermetrenin çalışma prensibi ise, en zayıf elektrik akımının iletken tel sarılı bir bobini, bir mıknatısa dönüştürmesi ilkesine dayanır. Ampermetrelerde, mıknatısın kutupları arasında dönen bir bobin bulunur.

Uygulanan elektrik akımının şiddeti ile orantılı olarak, bobin etrafında manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan sayesinde mıknatısın kutupları birbirini iterek ölçü aletinin göstergesini harekete geçirmektedir. Böylece ampermetrenin göstergesi üzerinden akım şiddeti tespit edilebilir. Akım sonlandırıldığında, spiral bir yay sayesinde, gösterge yeniden sıfır (0) konumuna döner.

Ampermetre çeşitleri nelerdir?