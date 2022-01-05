Akımölçer Nedir? Akımölçer Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

Akımölçer yani ampermetre, elektrik devreleri üzerinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçmek amacıyla kullanılan alete verilen addır. Elektrik devreleri üzerinden geçen akım, amper cinsinden ölçülür. Akımölçer aletler, kullanım amaçlarına göre birkaç miliamperden başlayarak, yüzlerce amperlik değerlere kadar ölçüm yapabilecek şekilde tasarlanabilmektedir. Akımölçer aletler, devre üzerindeki elektrik akımını doğru akım (DC) ya da alternatif akım (AC) cinsinden ölçebilir. Ampermetre yani akımölçer aletlerin elektrik devrelerindeki sembolü, bir daire şekli içinde yer alan "A" harfi şeklindedir. Elektrik akımı, akımölçer aletle ölçüldüğünde, alet üzerinde doğrudan okunarak tespit edilir.

Akımölçer Çalışma Prensibi Nedir?

Akımölçer yani ampermetre aletlerinde, en zayıf elektrik akımının, iletken bir telin sarılı bulunduğu bir bobini bir mıknatısa dönüştürmesi prensibinden yararlanılır. Elektrik akımına maruz kaldığında, bu akımın şiddetine bağlı olarak bir manyetik alan oluşur. Bobinin arasında bulunduğu kutuplardan biri iterken, diğeri çeker. Böylece akımın şiddetine göre bobin hareket eder. Akımın şiddeti ne kadar yüksek olursa, bobinin dönme açısı da o derecede büyük olur. Dönen bobine bağlanmış durumda bulunan göstergede, bobinin dönüşü ölçüsünde hareket eden kadran üzerinden akımın şiddeti okunur. Ampermetreler, ölçüm yapılmak istenen devreye seri olarak bağlanırlar.

Akımölçer Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ölçülecek olan elektrik akımının türüne uygun (AC/DC) ampermetre seçilmelidir.

Ampermetrenin ölçme sınırı, ölçülecek akım değerinden muhakkak daha büyük olmalıdır.

Alternatif akım ölçümlerinde ampermetreye bağlanan giriş ve çıkış uçları farklılık göstermez. Ancak doğru akım ölçümlerinde "+" ve "-" uçları doğru şekilde bağlanmalıdır. Buna dikkat edilmez ise analog ampermetrelerde ibre ters yöne sapar. Dijital ampermetrelerde ise ölçülen değer negatif değer olarak ortaya çıkar.

Ölçülecek akım değerine uygun hassasiyete sahip ampermetre kullanılmalıdır.

Ampermetre ölçüm yapılacak olan devreye seri bağlanmalıdır.

Ampermetre bağlantısı kesinlikle elektrik enerjisi altında yapılmamalıdır.

Mevcut halde bağlı bulunan ampermetrenin devre ile bağlantısı da kesinlikle elektrik akımı altında sonlandırılmamalıdır.

Akımölçer Çeşitleri Nelerdir?

Ampermetreler, göstergesinin biçimine göre iki farklı türde üretilirler:

Dijital göstergeli ampermetre

Analog göstergeli ampermetre

Bunun haricinde, çalışma prensibine göre ampermetre türleri şunlardır: