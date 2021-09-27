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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:29

Akın Eş Anlamlısı Nedir? Akın Kelimesinin Eş Anlamlısı

Akın Eş Anlamlısı Nedir? Akın Kelimesinin Eş Anlamlısı

Toplu bir şekilde hareket eden şeylerden bahsederken de kullanabildiğimiz ‘akın’ kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. Bu kelimenin eş anlamlısı da araştırılmaktadır. En az kendisi kadar çok kullanılan akın eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan 'akın' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir ve cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımız için önemlidir. Metinlerimize farklılık katabilir, konuşmamızı değiştirebiliriz. Peki akın kelimesinin eş anlamlısı nedir?

AKIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Akın kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "hücum" kelimesidir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan hücum kelimesi akın kelimesiyle aynı anlamı taşıdığı için cümlede onun yerine kullanılabilmektedir.

Akın kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "attack" ya da "influx" kelimeleridir.

AKIN KELİMESİNİN ANLAMI

Akın kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeden gelme durumu.
  • Düşman topraklarına tedirgin etme ya da yıldırma amaçlı toplu olarak yapılan baskın.
  • Gol atma ya da sayı yapma amacıyla karşı takımın sahasına yapılan toplu hücum.

AKIN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Askerler cepheye akın ediyor, hiçbiri esaretten korktuğu kadar ölümden korkmuyordu.
  • Bu indirimi gören herkes cuma günü markete akın edecektir.
  • Yüzlerce insan batmakta olan gemiden kıyıya akın etti.

AKININ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bizim takım asla defansa geçmiyor, sürekli hücumda oynuyordu.
  • Bu hücumlara karşılık vermek zorundayız.
  • Artık hücum etme vaktidir.

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Akın Eş Anlamlısı Nedir? Akın Kelimesinin Eş Anlamlısı
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