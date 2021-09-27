Akın Eş Anlamlısı Nedir? Akın Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'akın' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir ve cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımız için önemlidir. Metinlerimize farklılık katabilir, konuşmamızı değiştirebiliriz. Peki akın kelimesinin eş anlamlısı nedir?
AKIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Akın kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "hücum" kelimesidir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan hücum kelimesi akın kelimesiyle aynı anlamı taşıdığı için cümlede onun yerine kullanılabilmektedir.
Akın kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "attack" ya da "influx" kelimeleridir.
AKIN KELİMESİNİN ANLAMI
Akın kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
AKIN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
AKININ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM