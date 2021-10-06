Akın eş anlamlısı nedir? Akın kelimesinin eş anlamlısı

Pek çok insan kelimelerin eş anlamlılarını merak etmektedir. Akın kelimesi de eş anlamlı kelimeler arasında dikkati çekmektedir. İşte, akın kelimesinin eş anlamlısı…
AKIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Akın kelimesine karşılık gelen birçok eş anlamlı kelime vardır. Bunlar; yağma, hücum, saldırı ve baskın kelimeleridir. Bu kelimelerin hepsi akın yerine kullanılabilecek kelimelerdir.
AKIN KELİMESİNİN ANLAMI
TDK'ya göre akın kelimesinin anlamı şunlardır:
AKIN KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER