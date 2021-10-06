Akın eş anlamlısı nedir? Akın kelimesinin eş anlamlısı

Pek çok insan kelimelerin eş anlamlılarını merak etmektedir. Akın kelimesi de eş anlamlı kelimeler arasında dikkati çekmektedir. İşte, akın kelimesinin eş anlamlısı…

AKIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Akın kelimesine karşılık gelen birçok eş anlamlı kelime vardır. Bunlar; yağma, hücum, saldırı ve baskın kelimeleridir. Bu kelimelerin hepsi akın yerine kullanılabilecek kelimelerdir.

AKIN KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre akın kelimesinin anlamı şunlardır:

Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.

Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.

Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.

AKIN KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER