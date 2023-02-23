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Giriş Tarihi: 23.2.2023 10:22 Son Güncelleme: 23.2.2023 10:22

Akis Ne Demek? Aksetmek Kelimesinin Kökeni, Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Akis, Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçede de bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Akis nedir? Söz konusu kelimenin birden çok anlamı vardır. Akis ne demek şeklinde TDK sözlüğünde araştırma yaptığınızda da karşınıza bu anlamlar çıkacaktır. Bu kelimenin aksetmek şeklinde fiil yapısı ile de kullanıldığını görürsünüz. Aksetmek ne demek? Akis söz sanatı örnekleri ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için araştırdık.

Akis Ne Demek? Aksetmek Kelimesinin Kökeni, Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Piyasada ve internet ortamında, akis nedir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklar içinde küçük bir araştırma ile kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Akis ne demek? Fiil yapıları ile ilgili araştırma yapıyorsanız da aksetmek fiili karşınıza çıkacaktır. Aksetmek ne demek? Bu fiilin kullanıldığı cümle yapıları, kelimenin anlamı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Akis söz sanatı örnekleri yazımızın devamında.

Akis Nedir?

Akis, Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Akisin kelime anlamı "geri dönmek, tersine çevirmek"tir. Çevresel faktörlerin etkisi ile geri dönen her şeyde akis söz konusudur. Akis kelimesinin eş ve yakın anlamlı karşılıkları ise aşağıda sıralanmıştır.

  • Yansıma
  • Çevirme
  • Yankı
  • Eko
  • İnikas
  • Çınlama
  • Zıtlık
  • Karşıt
  • Tersine
  • Çaprazlama

Akis genel olarak sesin yankılanmasını ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Işığın yansıması, hayal gücü gibi anlamlar için de bu kelimeden yararlanılabilir.

Akis Söz Sanatı Örnekleri

Akis kelimesinin fiil şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Aksetmek fiili akis sözcüğünden türemiştir. Aksetmek bir şeyin yansıtılması, karşı tarafa hissettirilmesini ifade eder. Edebiyatta da söz sanatı olarak akis sanatının kullanıldığını görebilirsiniz. Akis, yani çaprazlama söz sanatı, bir dize ya da cümledeki ifadelerin tersinden söylenmesi demektir. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

  • Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemelidir.
  • Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır.

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Akis Ne Demek? Aksetmek Kelimesinin Kökeni, Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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