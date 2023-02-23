Akis Ne Demek? Aksetmek Kelimesinin Kökeni, Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Piyasada ve internet ortamında, akis nedir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklar içinde küçük bir araştırma ile kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Akis ne demek? Fiil yapıları ile ilgili araştırma yapıyorsanız da aksetmek fiili karşınıza çıkacaktır. Aksetmek ne demek? Bu fiilin kullanıldığı cümle yapıları, kelimenin anlamı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Akis söz sanatı örnekleri yazımızın devamında.

Akis Nedir?

Akis, Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Akisin kelime anlamı "geri dönmek, tersine çevirmek"tir. Çevresel faktörlerin etkisi ile geri dönen her şeyde akis söz konusudur. Akis kelimesinin eş ve yakın anlamlı karşılıkları ise aşağıda sıralanmıştır.

Yansıma

Çevirme

Yankı

Eko

İnikas

Çınlama

Zıtlık

Karşıt

Tersine

Çaprazlama

Akis genel olarak sesin yankılanmasını ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Işığın yansıması, hayal gücü gibi anlamlar için de bu kelimeden yararlanılabilir.

Akis Söz Sanatı Örnekleri

Akis kelimesinin fiil şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Aksetmek fiili akis sözcüğünden türemiştir. Aksetmek bir şeyin yansıtılması, karşı tarafa hissettirilmesini ifade eder. Edebiyatta da söz sanatı olarak akis sanatının kullanıldığını görebilirsiniz. Akis, yani çaprazlama söz sanatı, bir dize ya da cümledeki ifadelerin tersinden söylenmesi demektir. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.