Aklı Selim Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Aklıselim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Aklıselim" kelimesi, özellikle düşünce ve davranış biçimlerini ifade ederken sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Aklıselim, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırabilen, mantıklı ve sağduyulu düşünme yeteneğini ifade eder. Başka bir deyişle, olayları ve durumları akılcı bir şekilde değerlendirerek doğru kararlar verebilme becerisidir. Aklı selim nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına karşı insanlar zaman zaman tereddütler yaşayabilmektedir.

Aklı Selim Nasıl Yazılır?

Türkçede bazı birleşik kelimeler, zamanla kalıplaşarak bitişik yazılır. "Aklıselim" de bu kelimelerden biridir. Kelimenin anlamı, "aklı" ve "selim" kelimelerinin birleşiminden farklı bir kavramı ifade ettiği için bitişik yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Aklıselim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Doğru Yazım: aklıselim

Yanlış Yazım: aklı selim

Türk Dil Kurumu'nun güncel yazım kılavuzunda bu kelime birleşik yazılan özel terimler arasında yer alır. Artık yalnızca "akıl" ve "selim" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir tamlama değil, başlı başına serinkanlılıkla ve sağduyuyla hareket etme yetisini tanımlayan kalıplaşmış bir kavramdır.