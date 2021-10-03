Akraba Eş Anlamlısı Nedir? Akraba Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük hayat içerisinde akraba sözcüğü yaygın olarak kullanıldığı anlam kastedilerek kullanılır. Ancak akraba kelimesine alternatif olarak değerlendirebileceğiniz farklı kelimeler de bulunuyor. Bu sözcüğün eş anlamlısı olan kelimeler ile akraba kelimesi anlam ilişkisi yönünden birbirine benzemektedir.

AKRABA KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük yaşamda akraba kelimesini çok sık bir şekilde kullanırız. Ancak akraba kelimesini ilk kez duyanlar kelimenin manasını ve dilimize hangi dilden geçmiş olduğunu merak ediyor. Akraba kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre farklı anlamları bulunmaktadır. Türkçede akraba kelimesi tek başına ya da çeşitli cümleler ile birlikte kullanılabilir. Akraba kelimesi dilimize Araplar ile yaşanan kültür etkileşimi sayesinde kazandırılmıştır. Türk Dil Kurumu'na göre ise anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

Kan bağı ile birbirine bağlı olan topluluk.

Dünyaya gelme yönünden aynı kaynağa dayanan tüm şeyler

Biri, diğerinin doğurmuş olduğu olgular ve sonuçlar

Akraba kelimesinin anlamını daha iyi kavramak için aşağıdaki cümleye bakabilirsiniz.

Babam, halam tüm akrabalarımız havaalanına bizi uğurlamaya gelmişler.

Kediler ve aslanlar birbirleri ile akraba olan hayvanlardır.

AKRABA EŞ ANLAMLISI

Soy ya da evlilik üzerinden birbirlerine bağlı olan kişiler akraba olarak isimlendirilirler. Bu bağlamda akraba kelimesi yerine kullanabileceğimiz, akraba kelimesinin eş anlamlısı olan 2 farklı kelime vardır.

Hısım

Kohum

Yukarıda verilmiş olan her iki kelimede aynı anlamı taşımaktadır. Bu iki kelimenin okunuşları farklı ancak anlamları aynıdır. Bu tarz okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Cümle içerisinde duruma göre birbirleri yerine alternatif olarak kullanılabilirler. Bu iki eş anlamlı kelimeden akraba kelimesinin kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Hısım sözcüğü de daha çok yaşlı insanlar tarafından kullanımı tercih edilmektedir.

AKRABA KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Akraba kelimesinin anlam ilişkisi yönünden oldukça zengin bir kelimedir. Bu yüzden birçok kelimeyle yakından ilişkilidir. Akraba sözcüğüne benzer ve eş anlamlı kelimeler şu şekildedir: