Akran zorbalığında öğrenciye görev

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yaşanan akran zorbalığının ortadan kaldırılması için öğrencilere de sorumluluk veriyor. Akran veya yakın yaşta olan gençler arasında yaşanan çatışmalar öğrenciler arasından "akran arabulucusu" seçilerek çözülüyor. Öğrencilere, "Herhangi bir sınıf arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız anlaşmazlığı, kavgayı, çekişmeyi yapıcı, barışçıl olarak yönetmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin 3 sınıf arkadaşın kim?" diye sorulup en çok tercih edilen öğrenciler, "sınıf arabulucusu" olarak belirleniyor. Daha sonra bu öğrencilere "Anlaşmazlık Çözümü, Akran Arabuluculuk Eğitim Programı" eğitimleri veriliyor. Böylelikle okullardaki "akran arabulucuları" tarafsız şekilde davranarak arkadaşları arasındaki sorunlara eşit şekilde yaklaşıyor, uyuşmazlıkları ortadan kaldırıyor. Çocuklar kendi sorunlarını çözmede daha çok sorumluluk alıyor. Öğrenciler arabuluculuk becerilerini öğrendikten sonra kendi anlaşmazlıklarını bir yetişkin yardımına ve desteğine başvurmadan halledebiliyor.

ÖZEL ODA OLUŞTURULUYOR

Okulda arabulucu öğrenciler tarafından kullanılmak üzere akran-arabulucululuk odası açılıyor. Oda tamamıyla öğrencilerin kontrolünde, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının takibinde oluyor. Öğrenciler arası anlaşmazlıklar, akran görüşleriyle belirleniyor.