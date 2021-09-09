AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

AKS SONUÇLARI 2021

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.