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Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:28

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AKS sonuçları merakla bekleniyor. MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için gerçekleştirilen sınav sonuçları en geç 15 gün içinde açıklandığı biliniyor. 5 Eylül tarihinde sona eren sınavın ardından gözler MEB’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AKS sonuçları sınava giren adayların gündeminde bulunuyor. Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği biliniyor. MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları sorgulanmaya başladı. Peki AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler…

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

AKS SONUÇLARI 2021

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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