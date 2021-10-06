Akşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de akşamdır. Akşam kelimesinin sık kullanılan bir eş anlamlısı olmakla birlikte farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır. Peki, akşamın eş anlamlısı nedir?

AKŞAM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Akşam kelimesinin iki eş anlamlısı bulunmaktadır. Gece ve mesâ kelimeleri akşam kelimesinin yerine kullanan eş anlamlı karşılıklarıdır.

AKŞAM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Akşam kelimesi TDK'ya göre; güneşin batmasına yakın zamandan gecenin başlamasına kadar olan vakit, akşam vakti, akşamleyin ve gece anlamlarına gelmektedir.

AKŞAM KELİMESİ VE EŞ ANLAMLARI İLE İLGİLİ CÜMLELER