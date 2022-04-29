Akşam Üzeri Nasıl Yazılır? TDK Akşamüzeri Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Geniş ve zengin bir dile sahip olmamız hayatımız boyunca dilimiz ile ilgili bir şeyleri öğrenmemizi gerektirmektedir. Özellikle günlük hayatımızı ya da yaşantımızı anlatan kelimelerin yazım kurallarını bilmek ve yazarken dikkat etmek birçok yanlışın önüne geçecektir. Dil bilgisi kurallarında yanlışın önüne geçmenin en kolay yollarından biri de kelimelerin hem anlamlarını öğrenmek hem de örnek kullanımlarına bakmaktır. Akşamüzeri TDK yazımı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi detaylandırdık. İşte sizin için hazırladığımız detaylar.

Akşam Üzeri Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "AKŞAMÜZERİ" şeklinde birleşik olarak yazılanıdır. Güneşin batmaya yakın olduğu saatler, günün henüz tam olarak bitmediği anlar için kullanılan bir ifadedir akşamüzeri. Cümle içinde kullanılıp günün bu saatlerini anlatmak amacı ile kullanılacaksa birleşik yazılmalıdır. Akşamüzeri kelimesinin ayrı yazılmış hali yazım yanlışıdır.

Akşamüzeri Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Bütün gün çalıştıktan sonra akşamüzeri yürüyüşü hepimize iyi geldi. (Doğru)

Beni aramasını bekledim ama akşam üzeri olmasına rağmen hala aramadı. (Yanlış)

Akşamüzeri TDK Doğru Kullanım