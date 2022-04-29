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Haberler Eğitim Haberleri Akşam Üzeri Nasıl Yazılır? TDK Akşamüzeri Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 15:15 Son Güncelleme: 29.4.2022 15:16

Akşam Üzeri Nasıl Yazılır? TDK Akşamüzeri Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Akşam Üzeri Nasıl Yazılır? TDK Akşamüzeri Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Zaman kavramı sadece saatlerden ya da saat ile ilgili ifadelerden oluşmamaktadır. Gün içinde zamanı ya da günün hangi kısmı olduğunu belirtmek için ifadeler kullanırız. Akşamüzeri de bu ifadelerden biridir. Havanın yavaş yavaş kararmaya başlamasını da anlatmak için kullandığımız bu kelime günlük kullandığımız kelimeler arasında en çok yanlışlık yapılan kelimelerden biridir. Peki, akşam üzeri nasıl yazılır TDK da yazımı nasıldır diye merak ediyor musunuz? Yazım yanlışlarının önüne geçmek ve kelimeleri doğru şekilde kullanmak için bu yazımızda size akşamüzeri ile ilgili doğru yazımı ve örnek cümleleri hazırladık. Kelimelerin cümle içinde kullanılırken doğru yerde ve doğru yazım şeklinde kullanılması hem dil bilgisi açısında hem de yazım yanlışlarını öğrenmek açısından oldukça önemlidir. Akşam üzeri ayrı mı yazılır birleşik mi? Buyurun hep beraber bakalım.

Geniş ve zengin bir dile sahip olmamız hayatımız boyunca dilimiz ile ilgili bir şeyleri öğrenmemizi gerektirmektedir. Özellikle günlük hayatımızı ya da yaşantımızı anlatan kelimelerin yazım kurallarını bilmek ve yazarken dikkat etmek birçok yanlışın önüne geçecektir. Dil bilgisi kurallarında yanlışın önüne geçmenin en kolay yollarından biri de kelimelerin hem anlamlarını öğrenmek hem de örnek kullanımlarına bakmaktır. Akşamüzeri TDK yazımı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi detaylandırdık. İşte sizin için hazırladığımız detaylar.

Akşam Üzeri Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "AKŞAMÜZERİ" şeklinde birleşik olarak yazılanıdır. Güneşin batmaya yakın olduğu saatler, günün henüz tam olarak bitmediği anlar için kullanılan bir ifadedir akşamüzeri. Cümle içinde kullanılıp günün bu saatlerini anlatmak amacı ile kullanılacaksa birleşik yazılmalıdır. Akşamüzeri kelimesinin ayrı yazılmış hali yazım yanlışıdır.

Akşamüzeri Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Bütün gün çalıştıktan sonra akşamüzeri yürüyüşü hepimize iyi geldi. (Doğru)
  • Beni aramasını bekledim ama akşam üzeri olmasına rağmen hala aramadı. (Yanlış)

Akşamüzeri TDK Doğru Kullanım

  • Akşamüzeri (doğru kullanım)
  • Akşam üzeri (hatalı kullanım)

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Akşam Üzeri Nasıl Yazılır? TDK Akşamüzeri Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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